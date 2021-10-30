وزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي سبل التعاون

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع «يرلان بايداولت»، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الزراعة لمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والوفد المرافق له، بحضور السفير خيرت لاما شريف سفير دولة كازخستان بالقاهرة.

فرص التعاون المشترك والتنسيق لتحقيق أهداف الشعوب

ومن جانبه، رحب القصير بزيادة فرص التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة.

وعبر المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي عن رغبته في استضافة جمهورية مصر العربية، اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة القادمة في سبتمبر أو أكتوبر 2022، باعتبار مصر أحد أهم الدول بالمنظمة، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز.

ولفت «يرلان بايداولت» إلى أن المنظمة استطاعت خلال الأربعة أشهر الأخيرة الترتيب لعقد 26 حدثًا في مختلف الأنشطة الزراعية سواء كان للدول الآسيوية أو الإفريقية، خاصةً فيما يتعلق بحفظ الأصول الوراثية وبنود الجينات، حيث تم دراسة المنتجات الغذائية الإستراتيجية وأهميتها مثل البطاطس والطماطم، كذلك تم التركيز في الدول الإفريقية على دراسة المياه واستخدام نظم الري الحديثة وتطوير المحاصيل ذات الصلة والاحتياطي الإستراتيجي للسلع الإستراتيجية.

وطالب المدير العام للمنظمة بالاستعانة بالخبرات المصرية، في مجالات التغيرات المناخية والأصول الوراثية وجميع الأنشطة التي تتعلق بالأمن الغذائي للدول الأعضاء بالمنظمة.

مطالب بعقد اجتماع الجمعية العمومية القادمة بالقاهرة

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم دراسة طلب المنظمة لعقد اجتماع الجمعية العمومية القادمة بالقاهرة في سبتمبر أو أكتوبر 2022.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم أيضًا دراسة إرسال خبراء مصريين للمشاركة في وضع البرامج والأنشطة الزراعية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، فضلًا عن صياغة مقترح مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والمنظمة ليتضمن آليات وسبل دعم التعاون المشترك بين الطرفين.

حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.