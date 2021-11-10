أسامة ربيع: قناة السويس حققت أعلى حمولة بتاريخها شهر أكتوبر الماضي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ إيرادات القناة منذ شهر مارس الماضي وحتى أكتوبر تحقق زيادة، مبينًا أنَّها حققت أعلى حمولة في تاريخها خلال شهر أكتوبر الماضي، بواقع 112 مليون طن، مقابل 100 مليون طن من نفس الشهر العام الماضي.

17 ألف سفينة مرت في القناة من يناير وحتى أكتوبر

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنَّ 17 ألف سفينة مرت في القناة، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر لهذا العام، مقارنة بـ15 ألف سفينة في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 9%، وبالنسبة للعائد بالدولار، ففي نفس الفترة من عام 2020 كانت تقدر بنحو 4.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.4%.

مشروع توسعة وتعميق قناة السويس تتم بالكراكات المصرية

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنَّ مشروع توسعة وتعميق قناة السويس تتمّ بالكراكات المصرية وشركة «التحدي» المصرية التابعة للقناة، وهي عبارة عن شراكة بين القناة وشركة الكراكات الإماراتية بنسبة 51% ملكية للقناة، موضحًا أنَّ ازدواج البحيرات المرة سيؤدي إلى زيادة عدد السفن المارة في القناة بواقع 6 سفن.

عدد السفن المارة في القناة يزيد باستمرار

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنَّ عدد السفن المارة في القناة يزيد باستمرار: «70 سفينة و80 سفينة في اليوم بقى عدد عادي، ولما كان بيحصل مرة كنا بنقول أكبر عدد سفن، وهو ما يثبت قدرات وإمكانيات القناة».