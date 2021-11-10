قتلى ومصابون في انهيار منزل بالجزائر وعمليات البحث مستمرة

ثلاث وفيات ومصابين وعدد من المفقودين، هكذا بدا الوضع في منطقة بولوغين بالعاصمة الجزائرية، جرّاء انهيار مسكن أرضي بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، الأمر الذي أثار الذعر والخوف في نفوس سكان المنطقة التي خيّم عليها الحزن واتشح قاطنيها بالملابس السوداء.

قتلى ومصابون في انهيار مسكن بالجزائر

وكان الضحايا الذين لقوا مصرعهم نتيجة انهيار العقار هم رجلين وامرأة، بالإضافة إلى طفلين أصيبوا في الحادث الذي وقع بالعاصمة الجزائر، وذلك بحسب ما أعلنته مصالح الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الأربعاء، حيث قالت إنه تم انتشال جثث الضحايا ضحية من تحت الردم ولا تزال أعمال البحث مستمرة.

انتشال جثث الضحايا

وكانت الحماية المدنية قد أعلنت أمس الثلاثاء، وفاة شخص وإنقاذ شخصين، فيما لا يزال البحث متواصلا عن 2 آخرين تحت الردم، ونشرت الحماية المدنية بياناً حول حادثة انهيار مسكن أرضي ببلوغين بالجزائر العاصمة، قالت فيه: «تمكن أعوان الحماية المدنية من انتشال جثة ضحية ثالثة، متوفي، يتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر حوالي 70 سنة، فيما تتواصل عملية البحث عن 2 آخرين (رجل وامرأة)، حسب المعلومات المقدمة من طرف المواطنين».

وتعود البناية إلى العهد الاستعماري وتتكون من طابقين، وعند الانهيار كانت مأهولة بالسكان.

انهيار 3 منازل بسبب هزتين أرضيتين

يذكر أنّه مطلع أغسطس من العام الماضي، انهار منزل مكون من 4 طوابق في ولاية ملية بالجزائر، والذي تم إخلائه من السكان قبل سقوطه، وذكرت حينها جريدة الخبر الجزائرية، إن هزتين أرضيتان تسببتا في الانهيار التام لثلاثة منازل و تشققات في أعمدة و جدران سكنات أخرى بعدة بلديات الولاية، دون أن تسجل خسائر في الأرواح، وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت في وقت سابق عن هبوب رياح قوية على السواحل الوسطى للبلاد.