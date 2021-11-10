جنايات المنيا تحيل أوراق 3 متهمين للمفتي لتورطهم في قتل سيدة بأبوقرقاص

أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق ربة منزل وابنها وزوجة ابنها إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامهم؛ لقيامهم بقتل زوجة الابن في عام 2019، بمركز أبوقرقاص بجنوب المحافظة.

وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن المحكمة حددت جلسة الثاني من شهر فبراير للنطق بالحكم، وأن القضية شهدها مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، يوم 2 من أغسطس عام 2019، عندما قام كل من «ن. م. ص» 53 عاما ربة منزل، ونجلها «ر. م. ي» 28 عاما عامل، وزوجته «غ. ن. ص» 20 عاما ربة منزل، بقتل «حجازية. ج. ح» 25 عاما، عمدا، بالسم مع سبق الإصرار، بأن قام المتهم الأول بشل حركتها بينما قامت المتهمة الثانية بإجبارها على تناول قرص حبة الغلة، والضغط على فمها وعقرها بوجهها لإجبارها على تناوله، فيما قامت المتهمة الثالثة بالتعدي عليها بالضرب وإحكام تقيد حركتها قاصدين من ذلك قتلها.

أجبروها على تناول حبة الغلة حتى الموت

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المجني عليها والمتهمين، قام على إثرها المتهم الأول بشل حركتها والمتهمة الثانية قامت بإجبارها على تناول قرص غلة، وقامت المتهمة الثالثة بعقرها من وجهها لإجبارها على تناوله والتعدي عليها بالضرب، فيما جاء تقرير الطب الشرعي أنه قد جرى قتلها عن طريق إجبارها على تناول قرص «فوسفيد الألمومنيوم» المعروف بحبة الغلة، رغما عنها بمعرفة أكثر من شخص.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات، وبعرضهم على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات بالمنيا التي أصدرت حكمها بإحالة القضية لمفتي الديار المصرية.