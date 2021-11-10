عقوبات اعتداء ولي الأمر على الطفل في مشروع تعديل القانون الجديد

تعد حماية الطفل من الحقوق التي نص عليها قانون حقوق الإنسان وقانون الطفل، وهو ما نصت عليه جميع القوانين في كل الدول، وفي خطوة جديدة لحماية الطفل قدمت النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، مشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك لتحديد عقوبة لأحد الأبوين، أو كلاهما، إذا تعرض الطفل لإصابة نتيجة إهمالهما، ونوضح العقوبة بعد التعديل في هذه السطور.

عقوبة اعتداء ولي الأمر على الطفل

وأوضحت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العقوبة التي طالبت بها في مشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، أن الطفل إذا تعرض إلى اعتداء من ولي الأمر وأدى إلى إصابته في جسده فتكون العقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات، وفي القانون القديم لم تكن العقوبة رادعة حيث كان الإجراء الذي يؤخذ هو تحرير محضر وهذه عقوبة غير عادلة.

عقوبة وفاة الطفل بسبب الإهمال

وأشارت عضو مجلس النواب أنها طالبت في مشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بعقوبة قاسية لولي الأمر في حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري، حيث طالبت بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وهذا لم يكن موجودا في قانون العقوبات السابق.

من يحدد العقوبة

و أضافت، أن القضاء بدوره يحدد العقوبة حسب مدى الضرر الذي لحق بالطفل ويقرر العقوبة التي سوف توقع على ولي الأمر في حالة الاعتداء على الطفل أو إهماله، و«هذه عقوبة رادعة طالبت بها نتيجة لكثرة حالات الإهمال التي حدثت في الفترة الأخيرة، ونتيجة لما تقدم لي من شكاوى من المواطنين، ونسعى لتنظيم هذا الأمر وحل أزمة هؤلاء الأطفال».