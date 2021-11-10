شوقي: منهج رابعة ابتدائي يعتمد على الفهم.. وبرلمانية: أكبر من مستوى التلاميذ

قامت وزارة التربية والتعليم بتغير نظام الدراسة لعدد من الطلاب في خطوة منها لتطوير التعليم بمصر، وكان منج الصف الرابع الابتدائي ضمن هذه الخطوة، حيث تم تحديث أسلوب التقييم وطرق التدريس والمنهج، وهذا ما خلق تساؤل بين أولياء الأمور حول هذه المناهج ومدى سهولتها من عدمه، وخرج البعض منهم يؤيد والأخر معارض، وظهر من يطالب بمرجعة هذه المناهج.

إشادة وزير التعليم بمنهج رابعة ابتدائي

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يدور حول «منهج رابعة ابتدائي» أن منهج الصف الرابع الابتدائي فلسفته مختلفة، حيث أنه أول منهج يكون في امتحانات، كما أن الصف الرابعة الابتدائي، له نوعين من التقييم، الأول يشمل متابعة المدرس له، وامتحان آخر مدته 20 دقيقة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تحاول تخليص الأطفال من القلق الذي يحدث عند ذكر كلمة امتحان، لأن أولياء الأمور والأولاد لديهم فكرة راسخة من نظام التعليم القديم المعتمد على الحفظ، ولكن التعليم الحالي معتمد على الفهم والنقد.

طلب إحاطة بصعوبة منهج رابعة ابتدائي

وبعد شكوى عدد من المواطنين من صعوبة منهج رابعة ابتدائي تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، و طالبت باستدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على وجه السرعة؛ لمناقشته بشأن صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي، وأكدت أن من وضع ذلك المنهج يجب محاسبته لأنه أكبر بكثير من مستوى سن التلاميذ وقدراتهم على التفكير.

وطرحت النائبة تساؤل حول تطوير التعليم من وجهة نظر الوزير وضع مناهج صعبة أم وضع مناهج تتناسب تدريجيًا مع سن الطلاب وقدراتهم على التفكير مثلما هو الحال في عدد من الدول المتقدمة التي لديها تجارب متميزة في مجال تطوير التعليم، وتطبيق ذلك المنهج على طلاب الصف الرابع الابتدائي قرار غير مدروس، ويؤثر نفسيا على الطلاب الذين لم يتدربوا على هذا النظام من قبل.

توضيح غموض منهج رابعة ابتدائي

وبدورها تصدر وزارة التعليم من حين لأخر بيان توضح فيه آليات تدريس المنهج الجديد و طرق التقييم وشكل الامتحانات، كما تقدم نصائح لأولياء الأمور والطلاب من أجل الوصول لأفضل تطبيق للمنهج الجديد، وتقوم أيضًا بشرح هذه المناهج الجديدة من خلال المنصات والبرامج التعليمية المختلفة الخاصة بالوزارة.