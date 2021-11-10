أول تعليق من الشركة المستوردة لـ«التوك توك» بعد الحظر

ذكرت شركة «جي بي أتو»، إنَّها بدأت صياغة استراتيجيات وحلول بديلة بعد قرار حظر استيراد الدرجات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، إضافة إلى تحديد التعديلات المثلى لمزيج من منتجات الشركة في إطار جهودها لحماية مصالح مساهميها وتخفيف النقص المتوقع في الأداء.

تحديد بدائل مناسبة للعملاء

وأضافت شركة «جي بي أتو»، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، «بدأنا بالفعل في تحديد البدائل المناسبة لحظر استيراد التوكتوك، التي تلبي احتياجات عملائنا وتدعم الاستدامة طويلة الأجل، إضافة إلى الطبيعة المتنوعة لنموذج أعمالنا ستظل كما كانت دائماً، سبب رئيسي لنجاحنا وترسيخ مكانتنا».

تعظيم القيمة والعائد الاستثماري للمساهمين

وقال نادر غبور العضو المنتدب لشركة «جي بي أتو»، إنَّه «رغم التحدي الذي يواجهنا، فقد أثبتت الشركة في السنوات السابقة قدرتها الفريدة على النمو، وأنها على قناعة أنَّه في ظل الظروف الصعبة ستواصل الشركة تعظيم القيمة والعائد الاستثماري للمساهمين، وهناك ثقة في الإدارة وقدرتها على التغلب على هذه العقبة، وتجاوز الأثر السلبي للتحديات الناتجة».

قرار وقف استيراد المكونات الأساسية

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدَرت القرار الوزاري، رقم 533 لسنة 2021، الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، وجاء القرار في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشارت وزيرة التجارة، إلى أنَّ هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية، ويستهدف إحلال «التوك توك» بوسيلة نقل آمنة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعي»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «ميني ڤان» بديلا عن «التوك توك».