وزير التعليم يكشف موعد تطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح فيروس كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد تطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح فيروس كورونا، قائلا: «خلال ساعات سيجرى البدء في تطعيم طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا على موقع وزارة الصحة».

ولفت الوزير إلى أن تطعيم الطلاب يأتي ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى.

وزير التعليم: تطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح فايزر

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيجرى تطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح فيروس كورونا «فايزر»، للحد من الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة، للوقاية من تفشيه، من خلال تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه، وإلزام جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي، بارتداء الكمامات الطبية، وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي.

وزير التعليم: تطعيم الطلاب بلقاح كورونا بالوحدات الصحية

وشدد وزير التعليم، على أنه لن تعطل الدراسة في المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا، منوها إلى أن «نسبة حضور التلاميذ في المدارس وصلت لـ98%»، لافتا إلى أن تطعيم طلاب الثانوية العامة سيجرى داخل مراكز ووحدات وزارة الصحة وليس في المدارس، وأن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة، لتوفير لقاح فايزر لجموع الطلاب؛ إذ سيجرى تطعيمهم جرعتين، بينهما نحو 21 يوما.

«شوقي»: الدراسة تسير بصورة منتظمة

وأكد الوزير شوقي أن العملية التعليمية في المدارس تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر عليها، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الدراسة بجميع المدارس على مستوى المحافظات، موضحا أن «التربية والتعليم» تعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد، مهما كانت التحديات والصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.