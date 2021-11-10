وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: سارعوا بالحصول على لقاح كورونا

وجَّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة، بشأن لقاح كورونا، مطالبا جموع الطلاب بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة، لتحديد موعد وتاريخ تلقي الجرعة الأولى والثانية من لقاح فايزر، مؤكدا أن الوزارة حريصة كل الحرص على توفير لقاح كورونا لجميع الطلاب، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بفيروس كورونا.

شوقي: نعمل على توفير 8 ملايين جرعة لقاح كورونا لطلاب الثانوية العامة

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة لتوفير ما يقرب من 8 ملايين جرعة فايزر لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن لقاح كورونا، سيعمل على الحد من انتشار الفيروس، منوها بأن جميع المدارس تنفذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها وتطهير دورات المياه، علاوة على إلزام جميع الطلاب من الصف الرابع وحتى الثالث الثانوي بارتداء الكمامات الطبية، وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي.

شوقي: لقاح كورونا متوفر لجميع طلاب الثانوية العامة

وأكد وزير التعليم، أن لقاح كورونا متوفر لجميع لطلاب الثانوية العامة، وعلى جميع الطلاب التسجيل الفوري على هذا الرابط، حتى يصل لكل طالب موعد وتاريخ ومكان تلقي الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا، لافتا إلى أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة ولا يوجد ما يعوق سير العملية التعليمية، موضحا أن امتحانات منتصف العام الدراسي ستعقد في جو هادئ ومناسب.

أعراض لقاح فايزر على الأطفال منها الشعور بالصداع

ومن جهته، كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أنّ الأعراض الجانبية للقاح كورونا فايزر على الأطفال، تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم، واحمرار موضع التطيعم، أو حكة وتكسير في العضلات، وآلام والشعور بالصداع أو الغثيان أو الإسهال، والرغبة في النوم والإحساس بالتعب والأرق، موضحا أنّ الأعراض الجانبية لجميع اللقاحات بسيطة وتزول من تلقاء نفسها أو في غضون يومين، ولا تحتاج إلى القلق والتوتر، وإن كان القلق أمرا مشروعا، خاصة مع وباء جديد.