رصف 145 طريقا بـ184 مليون جنيه في بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، جولاته التفقدية لمشروعات تحسين مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد والعمل المتواصل لتسريع وتيرة الأعمال في المشروعات الخدمية التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطن الأساسية.

محافظ بني سويف يتفقد أعمال الرصف بالشوارع

وتفقد محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لخطة الرصف 2021/2022، والتي تضم 145 شارعاً وطريقاً بتكلفة تزيد عن 184 مليون جنيهاً، حيث تشمل مراكز المحافظة السبع، وذلك بالتوازي مع مشروعات «حياة كريمة» التي يجرى تنفيذها في 66 قرية وتوابعهم بمركزي ببا وناصر، حيث رافقه المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، و المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف.

وتابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير ميدان الأزهري بمدينة بني سويف، حيث تجرى حالياً تنفيذ الحوائط الساندة عند المجرى المائي «ترعة» وتنفيذ أعمال البلدورات وتجهيز موقع الأعمال، للبدء في أعمال الرصف، حيث سيتم توسعة المحاور المرورية ومداخلها ومخارجها وإضافة مساحات يصل عرضها 6 أمتار زيادة من كل جانب، ليصل إجمالي الإضافة إلى 12 مترا من الجانبين.

«غنيم» يشدد على تسريع وتيرة العمل بالمشروعات

شدد المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال في المشروع نظراً لأهمية الميدان الذي يعتبر مدخل المحافظة من ناحية محافظة الفيوم ويمثل نقطة مرور حيوية، فهو نقطة تقاطع طريق الفيوم القديم والمدخل من ناحية الفيوم / بني سويف مع الطريق الدائرى القادم من الطريق الزراعي شمالاً إلى الزراعي جنوباً.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد 12 شارعاً بمدينة بني سويف، تم البدء في رفع كفائتها وتطويرها ضمن خطة الرصف، مطالباً بالمتابعة الميدانية المستمرة ورفع أية معوقات قد تطرأ على سير الأعمال لتذليلها أولاً بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة، مؤكدا على إعطاء الأولوية في التنفيذ للشوارع الترابية، لاسيما وأن الخطة للعام الحالي تشمل عدد كبير من الشوارع والطرق الجانبية التي سيتم رصفها.

وشدد المحافظ على إرسال تقارير المتابعة اليومية فيما يتعلق ببند عمل حوائط ساندة على الطرق الإقليمية بدائرة المحافظة من ناحية المجاري المائية التي بها انهيار جزئي خاصة عند المصارف، مؤكداً على أنه قد تم تضمين الخطة هذه الأعمال لتقليل المخاطر الناجمة عن ذلك، والذي يمثل أيضاً دعماً نوعياً لشبكة الطرق على مستوى المحافظة.