ضبط مركز غير مرخص للحجامة يديره حاصل على دبلوم صناعي في بني سويف

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين من ضبط مركز للحجامة غير مرخص يديره شاب حاصل على دبلوم فني صناعي، بناء على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة.

كان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بنى سويف، قد كلف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، باتخاذ الإجراءات ضد مركز للحجامة غير مرخص، بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين بوجود شخص يقوم بعمل حجامة وهو غير مختص.

القائم على إدارة المركز حاصل على دبلوم

وتوجه فريق من إدارة العلاج الحر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين إلى المركز، حيث تبين أن المركز يديره حاصل على دبلوم صناعى، بالإضافة إلى عدم ترخيص المركز كمنشأة طبية، وان القائم على إدارته ليس طبيبا ولا يحمل مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعي مما يعد انتحالا لصفة طبيب.

ضبط مشارط ونفايات خطرة داخل المركز

كما كشفت الحملة خلال تفقد المركز وجود سرير للكشف وعمل جراحات الحجامة ومشارط ونفايات خطرة، وعدم وجود سجل بيئي ورخص تداول النفايات وعقد محرقة، حيث تم ضبط جهاز مساج وأدوات خاصة بالعلاج الطبيعي، وكمية كبيرة من كاسات الحجامة ومشد للرقبة، وتم تحريزها من إدارة العلاج الحر.

مخالفة المركز لقانون حماية المستهلك

كما تبين مخالفة صاحب المنشأة لقانون حماية المستهلك لعدم الالتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة علاوة على مخالفته لعدم إصداره فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة.

شارك بالحملة كل من الأطباء احمد عبد العظيم، مصطفى محمود، مريم علاء الدين، رباب احمد من إدارة العلاج الحر، واحمد مصطفى، ومحمود محمد، ومحمد احمد من جهاز حماية المستهلك فرع بني سويف.