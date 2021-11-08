إصابة 7 أشخاص في تصادم بـ«زراعي بني سويف».. و6 سيارات إسعاف لنقل المصابين

أُصيب 7 أشخاص، صباح اليوم، بكدمات وكسور وإصابات متنوعة، في حادث مروري ناتج عن تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الزراعي «بني سويف - ناصر»، قرب قرية شريف باشا، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

اصطدام ميكروباص بأخرى نقل

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الزراعي «بني سويف - ناصر»، قرب قرية شريف باشا، فوجه إلى سرعة إخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه رجال المرور لرفع أثار الحادث.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة بني سويف بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وجاري نقل المصابين إلى قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ظروف وملابسات الحادث.

وكانت محافظة بني سويف، شهدت إصابة 4 أشخاص، أمس الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى «ربع نقل»، بالطريق الزراعي بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة،؟ فيما باشر رجال المرور رفع آثار الحادث من الطريق.