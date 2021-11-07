3 دول عربية تمنع عرض فيلم Eternals بسبب «مشاهد خارجة»

يبحث الجمهور خلال الساعات الماضية عن موعد عرض فيلم Eternals في مصر، وذلك بعد قرار عدد من الدول العربية بمنع عرض الفيلم في دور العرض السينمائي لديها بسبب تحفظها على بعض المشاهد التي كانت ترغب في حذفها، وأمام رفض شركة «ديزني» المنتجة للفيلم، لم تمنح الرقابة تصريحا بعرض الفيلم على شاشتها السينمائية.

موعد عرض فيلم Eternals في مصر

وحددت شركات التوزيع موعد عرض فيلم Eternals في مصر، ليكون يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد 5 أيام من عرضه التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، بينما الفيلم مدرجا على قوائم العرض تحت لافتة «قريبا»، في لبنان والإمارات العربية المتحدة، ولكن الأزمة الأخيرة قد تهدد عرضه في السينمات المصرية.

وعلى الجانب الآخر، لن يعرض الفيلم الذي يتضمن أول بطل خارق مثلي الجنس في عالم «مارفل»، في دور السينما بالمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، والذي كان محدد له يوم 11 نوفمبر الجاري، بسبب وجود «إيحاءات جنسية» ضمن أحداث الفيلم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«ديزني» ترفض إجراء تعديلات على فيلم Eternals

وطالبت الرقابة المحلية إجراء بعض التعديلات وحذف بعض المشاهد التي تجدها غير مناسبة، ولكن «ديزني» لم تكن على استعداد لإجراء تلك التعديلات على المشهد الخارج.

ومن جهتها، قالت مخرجة الفيلم كلوي تشاو إنها طلبت من «مارفل» عدم تغيير أي مشهد في الفيلم لإرضاء الرقابة، متابعة في حديثها لموقع «إندي واير»، «جرت مناقشات عديدة في هذا الأمر، وكان هناك رغبة كبيرة مني ومن مارفل بعدم تغيير شكل الفيلم».

بينما عبرت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي المشاركة في بطولة الفيلم، عن فخرها بـ «مارفل» لرفضها حذف تلك المشاهد، وذلك وفقا بتصريحاتها التي نشرتها صحيفة «إندبندنت».

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم أنجلينا جولي، سلمى حايك، ريتشارد مادن، كميل نانجياني، جيما تشان، ليا ماكهيو، لورين ريدلوف، باري كيوجان، دون لي، جيل برمنجهام، هاريش باتيل وكيت هارينجتون.