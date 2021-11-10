تأجيل محاكمة وكيل صحة الإسكندرية وآخرين أمام المحكمة لـ8 ديسمبر المقبل

قررت المحكمة التأديبية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة الدكتور «س. ال» وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وآخرين، في الاتهامات المنسوبة لهم بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل، وذلك بعدما قدمت النيابة الإدارية اليوم إلى هيئة المحكمة مستندات جديدة بشأن القضية المتهم فيها وكيل الصحة وآخرين بالإساءة في استخدام السلطة والمنصب الحالي الذي يشغله.

تفاصيل اتهام وكيل صحة الإسكندرية

وكان المستشار كريم الرفاعي، رئيس نيابة الصحة بالنيابة الإدارية بالاسكندرية، بدأ التحقيقات في الواقعة التي حملت رقم 1699 لسنة 2021، وتبين من أوراق القضية أن مدير الإدارة القانونية بمديرية الصحة بالإسكندرية تقدم بشكوى ضد «سعيد .م. ال» وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الذي يشغل المنصب حالياً، والتي مفادها أن وكيل الصحة المشار إليه قام بالتنكيل به وخفض وظيفته إلى باحث قانوني بحيث صار مرؤوسا بعد أن كان يرأس عدد من العاملين.

وأضاف مدير الإدارة القانونية، في التحقيقات، إنه بناء على قرار وكيل الصحة فقد صدع لتعليماته كل من وكلاء المديرية والتفتيش المالي والإداري ومسؤولي سجل الحضور والانصراف، ما أضر بحقوق الشاكي المادية والأدبية فقرر تقديم شكوى ضده في النيابة الإدارية.

تحقيقات في واقعة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

وعقب اكتمال التحقيقات أمر المستشار كريم الرفاعي، رئيس نيابة الصحة بإحالة «سعيد .م. ال» وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية وآخرين إلى المحكمة التأديبية العليا للنظر في التهمة الموجه إليهم في القضية بشأن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، حيث أجلت المحكمة اليوم نظر القضية إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل.