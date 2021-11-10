أخبار الإسكندرية.. تجديد حبس الابن قاتل والديه وتعاون مع جامعات فرنسا

شهدت محافظة الإسكندرية، أحداثًا عديدة على مدار الساعات الماضية، على كافة النواحي، إذ برز الحدث الأكبر في تجديد حبس الابن المتهم بقتل والديه 15 يومًا، بالإضافة إلى مشاركة فيلم «وش القفص» في المهرجان المصري الأمريكي للسينما، علاوة على اتفاقيات بين جامعة الإسكندرية وجامعات في فرنسا، وتأكيد وزيرة الهجرة على دور الإسكندرية في تقوية العلاقات المصرية اليونانية.

تجديد حبس الابن المتهم بقتل والديه

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، مساء أمس، تجديد حبس «م. ع.»، 40 سنة، المتهم بقتل والديه طعنًا بسلاح أبيض داخل الشقة محل سكنهما بمنطقة الحضرة الجديدة، وسط المدينة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة ارتكاب جريمة قتل والديه المسنين عمدًا، دون شفقة أو رحمة.

«وش القفص» فيلم سكندري يشارك بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما

وعلى الساحة الفنية، أعلنت دينا عبد السلام، مخرجة فيلم «وش القفص» الذي يعد عملًا سكندريًا خالصًا، في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون الذي سيقام بنيويورك في الفترة من 19-21 نوفمبر الجاري، إذ سيتم إعلان الأفلام الفائزة في أقسام المسابقة الثلاث: «الأفلام الطويلة والقصيرة والتسجيلية» بالحفل الختامي.

اتفاقيات بين جامعة الإسكندرية وجامعات في فرنسا

كما كشف الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن العمل على عدد من الاتفاقيات بين جامعة الإسكندرية وجامعات إكس مارسيليا، وبواتييه، وجرونوبل وتولوز الفرنسية، لافتًا إلى أنه سيتم تفعيل هذه الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة عن طريق مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

الهجرة تؤكد دور الإسكندرية في تقوية العلاقات المصرية اليونانية

وعلى جانب آخر، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الإسكندرية تشارك في تقوية العلاقات المصرية اليونانية، فهي المدينة التي أسسها الإسكندر الأكبر، وضمت الحضارة والعلوم اليونانية القديمة، وجاء إليها اليونانيون منذ قرون قبل الميلاد، ولذلك انطلقت مبادرة «إحياء الجذور»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت خلال حفل افتتاح معرض «فكرة العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة»، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، أن المبادرة التي تجمع مصر واليونان وقبرص تهدف إلى العمل مع الرعيل الأول من المصريين القبارصة واليونانيين، وفي السنوات التالية تم العمل مع الجيل الثاني والثالث، بتنظيم زيارات إلى المواقع الأثرية في الدول الثلاث، من أجل إيصال رسالة إلى الأجيال الجديدة بوجود تاريخ مشترك يجمعهما.