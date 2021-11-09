إحالة «فراش» متهم بهتك عرض تلميذة لجنايات الإسكندرية

قرر المستشار عماد الجندي، المحامى العام لنيابات الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إحالة الفراش المتهم بهتك عرض تلميذة بالصف السادس الابتدائي، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهم هتك العرض والاحتجاز والخطف.

واقعة تحرش عامل بتلميذة غرب الإسكندرية

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغاً من مدير مدرسة «زيد بن حارثة» الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد وجود واقعة اعتداء عامل على تلميذة داخل مدرسة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

عامل يهتك عرض تلميذة في الإسكندرية

وتبين من الفحص اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي، 11 سنة، المدعو «عماد خ. م. ع.»، 59 سنة، عامل «فراش» بالمدرسة المشار إليها، بالاعتداء عليها وملامسة جسدها.

تحرش عامل بتلميذة في مدرسة العامرية

ووفقاً لأقوال الطفلة بالمحضر، استدرج العامل المذكور التلميذة إلى مقصف المدرسة «الكانتين» وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها فصرخت.

واعترف المتهم في التحقيقات أمام رئيس نيابة الدخيلة بقوله: «أنا بوستها بوسة أبوية وحضنتها بس»، إلا أن المجني عليها أكدت أن المتهم استدرجها إلى حجرة «الكانتين» وحاول تجريدها من ملابسها.

وأعدت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية مذكرة حول الواقعة، جرى رفعها إلى وزارة التربية والتعليم، من أجل إيقاف العامل عن العمل، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

تحرش عامل في الإسكندرية

وأصدرت إدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية، بياناً حول ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة اغتصاب طالبة بمدرسة «زيد بن حارثة»، في الفترة المسائية، حيث أكدت أنها محاوله تحرش فاشلة، وفور علم الإدارة بالواقعة تم إبلاغ الشرطة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة، التي قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين تقديمه للمحاكمة.