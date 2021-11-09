خطوات حجز تذاكر دار أوبرا الإسكندرية «أون لاين» وطرق الدفع

يرغب العديدون في حجز تذاكر دار أوبرا الإسكندرية بالتزامن مع حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي تستمر طوال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، ويعقبها في شهر ديسمبر احتفالات أعياد الميلاد المجيد «الكريسماس» والتي تشهد إقبالا كبيرا من أبناء المدينة الساحلية احتفالاً بأعياد تلك الفترة المميزة من كل عام.

وتستعرض «الوطن» خطوات توضيحية لطريقة حجز تذاكر أوبرا الإسكندرية «اون لاين» وذلك لمن يرغب فى الحجز عبر الموقع الالكترونى، كطريقة أيسر من الحجز عبر شباك التذاكر.

رابط حجز تذاكر دار أوبرا الإسكندرية أون لاين

- تبرز الخطوة الأولى عبر الدخول إلى رابط الحجز الالكتروني لتذاكر دار أوبرا الإسكندرية من هنا .

- اختيار الحدث

- اختيار تاريخ الحفل في حال كان بعد أيام.

- اختيار الأماكن المطلوبة فى المسرح سواء صالة أو بلكون أو جانبي

- قراءة التعليمات ثم الضغط على اوافق على الشروط agree on terms and conditions.

- اختيار الحجز الآن book now .

- سيتم نقلك لصفحة تانية مطلوب فيها البريد الإلكتروني email address ورقم الموبايل. يرجى التأكد من إدخال بيانات سليمة والبريد الإلكتروني لإرسال لينك التذكرة الإلكترونية عليه.

وسائل دفع قيمة تذاكر أوبرا الإسكندرية أون لاين

- يتم اختيار وسيلة الدفع: عن طريق فوري أو عن طريق credit card .

- يتم نقلك الى صفحة تأكيد الحجز

- فى حالة اختيار الدفع عن طريق فوري سوف يتم إرسال رسالة على الموبايل فيها رقم كود يتم استخدامه لدى أي محل به ماكينة فوري في الإسكندرية، على ان يتم الدفع خلال ساعتين.

- لو اخترت الدفع عن طريق credit card سوف تدخل بيانات الكارت وعندما يتم السداد ستصلك رسالة من موقع فورى على الموبايل والبريد الإلكتروني بنجاح عملية الحجز.

- بعدها تصلك رسالة فيها لينك تذكرة إليكترونية على الموبايل والبريد الإلكتروني.

- الضغط على اللينك بداخل الرسالة لتحميل التذكرة على موبايلك والاحتفاظ بها

- لا داعى لطباعة التذكرة ويكفى ان تحتفظ بيها على موبايلك ويكون واضح فيها اسم وتاريخ الحفل لاظهارها عند دخول الحفل للكشف عنها.