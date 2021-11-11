طريقة الاستعلام عن فاتورة استهلاك مياه الشرب بالاسم «الإصدار الجديد»

كشفت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي عن فاتورة استهلاك مياه الشرب لـ شهر اكتوبر 2021 برقم العداد والاسم «الإصدار الجديد»، والتي أصبحت متاحة من خلال عدة طرق للتسهيل والتيسير على المواطنين.

الاستعلام عن الاصدار الجديد لـ قيمة فاتورة مياه الشرب بالاسم

وحددت شركه مياة الشرب والصرف الصحي عددًا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المشترك للاستعلام عن قيمه فاتورة استهلاك المياه بالإصدار الجديد لـ شهر أكتوبر 2021 بالاسم فقط، كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مياه والصرف الصحي الخاص بمحافظة المستخدم.

- اختيار المنطقة التابع لها، ثم إدخال اسم المشترك المدون على الفاتورة بشكل صحيح، وإتمام استيفاء باقي البيانات، والتي تتضمن العديد من المعلومات حول حساب فاتورة المياه، مثل رقم «الفرع، الحساب، المجموعة».

- الضغط على زر البحث، وبعد إجراء بتلك الخطوة يمكنك الانتظار؛ إذ لا يستغرق أكثر من دقيقة حتى تظهر أمامك تفاصيل فاتورة المياه التي تريدها.

الاستعلام عن الإصدار الجديد لـ قيمة فاتورة مياه الشرب برقم العداد

ووفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد، والذي يتضمن 14 رقما، من خلال اتباع الآتي:

- يدخل المستخدم في تلك الحالة على موقع الشركة الخاص بالمياه في المنطقة التي يسكن فيها.

- إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة له.

- الضغط على كلمة بحث والانتظار قليلا، ثم تظهر الفاتورة بكامل بياناتها.

الاستعلام عن قيمة فاتورة مياه الشرب بالاصدارالجديد بالهاتف المحمول

واتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مؤخرًا خدمة للاستعلام عن فاتورة المياه عبر الهاتف المحمول وهي كالتالي:

- من خلال تحميل تطبيق 125، الذي يخضع تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ومن خلال هذا التطبيق الذي يتوافر على منصة جوجل بلاي، ويمكن تشغيله بكل سهولة على منصة آندرويد بمختلف تحديثاتها، يمكنك اختيار المحافظة التابع لها.

- كتابة رقم العداد الذي يوجد في الفواتير السابقة

- الضغط على زر الاستعلام حتى تستطيع بكل سهولة معرفة قيمة فواتير المياه الخاصة بك.

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن هذا التطبيق يتميز بالكثير من المزايا؛ إذ أنه يعد فرصة سهلة جدا للتواصل بين المواطنين والشركة في كل محافظات الجمهورية.

ويمكن من خلال هذا التطبيق التواصل مع المستخدمين من خلال كل الطرق الممكنة، مثل الرسائل والإشعارات والأخبار المتعلقة بالمياه، ومواعيد قطعها، علاوة على ذلك يسمح بإمكانية إرسال الشكوى والاقتراحات إلى الشركة.

كما أن التطبيق سهل الاستخدام ولا يأخذ مساحة كبيرة على الهاتف.

الاستعلام عن الإصدار الجديد لـ قيمة فاتورة مياه الشرب من مقر الشركة

ويمكن الاستعلام بطريقة تقليدية عن فواتير المياه من خلال الذهاب إلى مقر فرع المياه في منطقتك، وإخبار الموظف باسم مالك العداد، وفي خلال دقائق بسيطة يمكنك سداد قيمة الفاتورة، وتحصل على وصل المياه.