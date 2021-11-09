«التموين» تخصص خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين في «البلاك فرايداي»

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم خط ساخن وهو 16280، لاستقبال شكاوى المواطنين، وبالأخص ما قد يطرأ من شكاوى خلال الفترة الحالية، تزامنا مع موعد البلاك فرايداي، والذي يحل موعده يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام.

خطة التموين لمتابعة تخفيضات الجمعة البيضاء

من جانبه، قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة لديها خطة لمتابعة الحركة التجارية خلال عروض وتخفيضات البلاك فرايداي، موضحا أن الخط الساخن للوزارة يعمل طوال العام مع المواطنين لاستقبال أي شكاوى منهم.

أهمية الفاتورة الشرائية

وأوضح المهندس عبد المنعم خليل، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه على المواطنين قبل شراء المنتجات المعروضة خلال فترة عروض «الجمعة البيضاء»، التأكد من شراءها من أماكن موثوقة.

وطالب رئيس قطاع التجارة الداخلية، المواطنين بشراء المنتجات المتاح عليها عروضا وتخفيضات من محال مرخصة ولها اسم محدد، مشددا على أهمية التأكد من استلام فاتورة للمنتجات الشرائية.

نصائح عند شراء الأجهزة الكهربائية

وفيما يتعلق بعروض المحال والمولات التجارية للأجهزة الكهربائية، أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية أنه على المواطنين عدم شراء أي أجهزة كهربائية دون ضمان وفاتورة شرائية معا، مضيفا: «لا بد أن تقوم الشركة بتركيب الأجهزة الكهربائية أمام العميل مع تجربتها أيضا».

وبخصوص لجوء بعض التجار لتقديم عروضا وتخفيضات وهمية للمواطنين، قال «خليل» إنه لا بد من تأكد المواطن قبل شراء أي سلعة من قيمة التخفيضات المعلنة لمعرفة مدى جديتها، وذلك عن طريق معرفة السعر قبل وبعد الخصم.

ووجه رئيس قطاع التجارة الداخلية، إرشادات في حالة شراء سلع محلية الصنع أو مستوردة من الخارج، بأنه يجب في حالة السلع المحلية أن يكون مدون عليها اسم المصنع وعنوانه وعبارة صنع في مصر، أما في السلع المستورة فلا بد من تدوين بلد المنشأ واسم المصدر واسم المستورد والعنوان.

ونوه المهندس عبد المنعم خليل، إلى أنه يوجد خط ساخن آخر لاستقبال شكاوى المواطنين من التجار، وهو الرقم 19588 والخاص بجهاز حماية المستهلك.