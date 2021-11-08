عقوبة العروض الوهمية في البلاك فرايدي: حبس وغرامة

عروض البلاك فرايدى، كلمة كثيرًا ما نسمعها، حيث تقوم المتاجر الإلكترونية والمحلات الكبرى، بعمل عروض «البلاك فرايدي» وتصل فيه التخفيضات والخصومات إلى 70% على جميع منتجات الملابس الرجالي والحريمي، وفي سبيل ذلك ينتظر الكثير من المواطنين تلك العروض من أجل الاستفادة من الخصومات الكبيرة على المنتجات المختلفة من ملابس وأدوات منزلية وأدوات كهربائية، خاصة أن عروض البلاك فرايدي تكون في مواعيد محددة كل عام.

عروض البلاك فرايدي

ومع عروض البلاك فرايدي التي ارتبطت في أذهان المواطنين بشهر التخفيضات، يبحث المصريون عن موعد عروض البلاد فرايدي 2021 للاستفادة من تلك الخصومات والتخفيضات التي تعلنها المتاجر والمحلات الكبرى والمواقع الإلكترونية، حيث تعرض الكثير من المنتجات مثل الهواتف وأجهزة الألعاب ومستحضرات التجميل ومعدات المطبخ والملابس والعطور والأجهزة الكهربائية والعطور خلال عروض البلاك فرايداي.

الجمعة 26 نوفمبر

وتوجد عروض البلاك فرايدي في أكثر من دولة عربية، حيث يكون الموعد الرسمي لها الجمعة 26 نوفمبر، حيث تُعرض المحال والمتاجر منتجات بخصومات كبيرة، مما يجعل التزاحم كبيرا على تلك الأماكن من أجل الاستفادة من العرض، ولكن يقوم البعض بتقديم شكاوى ضد عروض البلاك فرايداي الوهمية، حيث تتضمن الشكاوى تعرض مواطنين للنصب من بعض تلك المحلات والمتاجر.

عقوبات

كما أن هناك عقوبات تحمى المستهلك، وذلك طبقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 من عروض البلاك فرايداي الوهمية، ومنها فرض غرامات 100 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى مليون جنيه في بعض الحالات لكل الشركات والمحلات والمتاجر التي تقوم بعمل عروض بلاك فرايداي بأسعار وهمية، ويتم فرض تلك العقوبات في حالة تقديم شكاوى من المواطنين وفحص تلك الشكاوى، وقد تصل العقوبات في بعض الأحيان إلى حبس صاحب المحل.