مسلسل جديد للمخرج سامح عبد العزيز فكرته مستوحاة من فيلم شادر السمك

تستعد شركة تكوين للإنتاج الفني، لمسلسل تليفزيوني ضخم يضم نخبة من نجوم الفن، خلال الفترة المقبلة، من إخراج سامح عبد العزيز، والمقرر عرضه بداية العام الجديد، وتعتمد فكرة المسلسل الأساسية على نفس فكرة فيلم شادر السمك.

سامح عبد العزيز يعمل على فكرة مسلسل جديد

وقال محمد نصار المشرف العام على الإنتاج بالشركة في بيان رسمي، إن المسلسل فكرة المخرج سامح عبد العزيز، استوحاها من أحداث فيلم شادر السمك، ولكن سيتم كتابته وإنتاجه بشكل عصري وبتقنيات مبهرة، متابعًا أن قصة العمل عبارة عن رحلة صعود للبطل، وأنه سيضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

أحداث فيلم شادر السمك

فيلم شادر السمك من إخراج علي عبد الخالق، وتأليف نبيل نصار، وتدور أحداثه الأساسية حول شخصية الأرملة «جمالات» التي تجسد دورها الفنانة نبيلة عبيد بعد، وتواجه بعد وفاة زوجها وطمع التجار بشادر السمك، حيث يحاولون منعها من التجارة، ويحاربونها بكل السبل، حتى يقف بجانبها العامل البسيط «أحمد» الذي يجسد دوره الفنان أحمد زكي، لتتزوجه ويبدأ في إدارة تجارتها وأموالها، لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، حينما يقرر الزواج مرة أخرى.

ويعتبر ديكور فيلم شادر السمك للمهندس نهاد بهجت هو الأكبر والأشهر في تاريخ السينما المصرية، حيث تم بناءه باستوديو نحاس ليكون مماثلًا لواقع هذه البنايات وما تحويها من تفاصيل دقيقة ومركبة.

أعمال المخرج سامح عبد العزيز

على صعيد متصل أوشك المخرج سامح عبد العزيز على الانتهاء من تصوير مسلسل «أنا وهي» بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف مصطفي حمدي، والمسلسل مقرر عرضه علي أحد المنصات قريباً، وهو إنتاج شركة تكوين للمنتجين منى قطب و يوسف قطب.