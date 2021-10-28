سامح عبد العزيز يكشف لـ«الوطن» تفاصيل وموعد طرح مسلسل «أنا وهي»

كشف المخرج سامح عبد العزيز، عن موعد طرح مسلسل «أنا وهي» بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، عبر إحدى القنوات الفضائية، لاسيما وأنه أنجز عددًا كبيرًا من المشاهد، موضحًا أنه سيُعرض خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، بينما لم يتحدد الموعد النهائي بعد.

هنا الزاهد تدخل في صراعات مع أحمد حاتم

وقال المخرج سامح عبد العزيز، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المسلسل تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، بينما تدخل هنا الزاهد في صراعات مع أحمد حاتم، بسبب غيرته عليها، لأنها تعمل مطربة في ملهى ليلي، موكدًا أنه يتشرف بالعمل مع مجموعة من النجوم لهم تاريخ كبير في السينما والدراما، مُعربًا عن آماله بأن ينال المسلسل إعجاب الجمهور والنقاد.

أبطال مسلسل أنا وهي لـ أحمد حاتم وهنا الزاهد

ويشارك في مسلسل «أنا وهي»، الفنان أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقي، ومحمد ثروت، ومحسن منصور، وميرهان حسين، مع ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.

أحمد حاتم وهنا الزاهد.. أبرز ثنائي فني في الفترة الأخيرة

وتعتبر ثنائية «أحمد حاتم وهنا الزاهد» هي الأشهر خلال الفترة الماضية في السينما المصرية، وذلك بعد نجاحهما خلال العامين الماضي، إذا قدما فيلم «قصة حب» مع المخرج عثمان أبو لبن، وحقق الفيلم حينها نجاحًا كبيرًا وتفاعلا من الجمهور، ثم قدما بعدها فيلم «الغسالة» من إخراج عصام عبد الحميد العام الماضي، وقدما حكاية «لو كنت يوم أنساك» من مسلسل «حلوة الدنيا سكر».

سامح عبد العزيز.. تاريخ فني طويل

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز، صاحب تاريخ طويل في السينما المصرية، حيث أخرج العديد من الأعمال التي حققت نجاحا، ومن هذه الأعمال مسلسل «أرض النفاق» للفنان محمد هنيدي، الذي تم عرضه في 2018، وكانت أحداثه تدور حول موظف يسكن في حي بسيط، ودخله ضئيل، ودوما ما يواجه خلافات مع زوجته وحماته، وفي يوم يتعرف على دكتور ويقدم له أخلاقا على هئية حبوب للبيع، ويبدأ في تناول الحبوب ويكتشف معها حياه جديدة.