والد شاب استجاب السيسي لعلاجه: ربنا يبارك في الريس ويحمي مصر دايما

قال هادي محمدي، الشاب الذي أمر السيسي بعلاجه، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بالتكفل بمصاريف عملية زراعة كلى له، التي ستتبرع بها أمه، مبينا أن عمره 23 سنة، كما أن حالته الطبية الحالية لا تسمح بأن يجرى له الغسيل الكلوي، مشيرا إلى أنه عرف في مارس الماضي، ضرورة إجراء العملية في أقرب وقت، ليستكمل حياته بشكل طبيعي.

والده يعمل أمين مخازن ولا يملك أموال العملية

وأضاف «محمدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن والده يعمل أمين مخازن، والعملية مبلغها كبير، ولا تستطيع الأسرة توفيره، لذا فإنها تشكر الرئاسة للتواصل معه، من أجل علاجه على نفقة الدولة.

تلقى مكالمة من رئاسة الجمهورية

وأوضح السيد محمدي، والد الشاب الذي أمر السيسي بعلاجه، أنه تلقى مكالمة من رئاسة الجمهورية، بعد عرض مشكلته على قناة صدى البلد، من خلال برنامج صالة التحرير، مبينا أن وزير الصحة أرسل مندوبين من وزارة التضامن الاجتماعي، ومندوبين من الصحة، متابعا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يباركله ويبارك فيه، ويخليه ويحمي مصر دايما، مش هقدر أعالج ابني، والله العملية كانت هتتكلف 700 ألف جنيه، وآخرين يشيرون إلى أنها تتكلف 800 ألف جنيه، أنا معرفش التكلفة بس الحمد لله الدولة هتدفعها».

استجابة الرئيس للحالات الإنسانية

ويستجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي للحالات الإنسانية التي تحتاج لعمليات، ولا تملك المال الذي يمكنها من إجراء هذه العمليات، حيث يوجّه بعلاج الحالات على نفقة الدولة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.