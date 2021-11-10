حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 11-11-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء في بيان صادر منذ قليل عن الهيئة، أن الطقس خلال ساعات الليل سيكون لطيف في أوله، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وكشف الخبراء في البيان، عن توقعاتهم بشأن تكوّن شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونوهت الهيئة لوجود نشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 27 18

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 26 18

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 26 18

بلطيم 26 19

مطروح 25 16

السلوم 24 15

سيوة 26 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 21

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 27 18

السويس 27 20

العريش 25 19

رفح 25 18

رأس سدر 28 18

نخل 26 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 11

الطور 27 22

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 21

مرسى علم 30 20

الفيوم 27 16

بني سويف 28 17

المنيا 28 18

أسيوط 28 16

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 33 20

إدفو 32 20

أبو سمبل 32 21

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 19

حلايب 28 21

رأس حدربة 28 21