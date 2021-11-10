هل دعامات القلب تمنع الأشخاص من أخذ لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

طرح أحد المواطنين سؤالا على أحد المنشورات على الصفحة الرئيسية لوزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» حول موانع أخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا، وخاصة للأشخاص الذين أجروا عمليات دعامات القلب ومدى تأثير اللقاح عليها، وحقيقة ظهور أعراض جديدة على مرضى القلب عقب أخذ اللقاح.

هل دعامات القلب تمنع الأشخاص من أخذ اللقاح؟

وأجابت وزارة الصحة في على تساؤل أحد المواطنين الذين تم إجراء عملية «دعامات القلب» وحقيقية وجود أي آثار جانبية ناتجة على مرضى القلب الذين يمكن أن تكون هناك بعض الأعراض الجانبية عند أخذ اللقاح، وقالت الصحة «لا توجد حالة مرضية معينة ممنوعة من أخذ اللقاح، ولكن لا يتم إعطاء اللقاح للأطفال من هم دون 15 عاما، والسيدات الحوامل والمرضعات وأصحاب الحساسية».

«الصحة» تخصص رقم طارئ للرد على التساؤلات بشان لقاح كورونا

وتابعت الصحة، أنه في حالة الحصول على أي معلومات متعلقة بشأن اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة والسكان للمواطنين ومعرفة الأعراض الجانبية الناتجة عند أخذ اللقاح، بجانب الاستفسار عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا وطرق العزل المنزلي عند الإصابة بفيروس كورونا، أو التساؤل حول عن طرق العلاج والوقاية من الإصابة يرجى الاتصال بالخط الساخن «105» للرد عن جميع التساؤلات التي يرغب المواطنين في الحصول على الإجابة عليها.

«الصحة» أعراض لقاحات كورونا غير مقلقة

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها، على أن جميع اللقاحات التي توفرها في مراكز التطعيم ذات فاعلية عالية، ولكن بنسب متفاوتة حسب كل لقاح وحسب عدد الجرعات التي يتم تطعيمها للمواطنين في كل مرة، مؤكدة على أن اللقاحات آمنة والأعراض الجانبية الناتجة عند أخذ اللقاح عادية وتتمثل في «تورم أو احمرار مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالنوم، الإرهاق»، موضحة أن هذه الأعراض تزول بعد يومين ولا تدع للقلق.