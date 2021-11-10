فرق طبية لتقديم خدمة الصحة المدرسية في مؤسسات البنين والبنات بدمياط

توجه فريقان تابعان لمديرية الصحة بمحافظة دمياط لكل من مؤسسة البنات بدمياط ومؤسسة البنين بفارسكور، وذلك لتقديم خدمات الصحة المدرسية لفئات السن المدرسي من سن خمس سنوات حتى 18 عاما، إضافة لخدمات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لفئات طلاب المرحلة الابتدائية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى أثناء الفحص، لمنع انتشار فيروس كورونا.

صحة دمياط تواصل تطعيم المواطنين بالمراكز المتنقلة و الثابتة

وفي سياق آخر، واصلت مديرية الصحة بدمياط المتابعة المستمرة على مدار الساعة لتطعيم المواطنين بالمراكز المتنقلة والثابتة وتطعيم المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الوحدة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة يوميا من خلال هذا الرابط، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة من كورونا

كما عقد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعا مع قيادات المديرية ومديري المستشفيات، لمناقشة جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة والتعامل مع أي حالة اشتباه من خلال الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مع التأكيد على المرور والمتابعة الإشرافية وتواجد الأطباء وخدمات الطوارئ والاستقبال على مدار 24 ساعة، فضلا عن متابعة أقسام العزل وبروتوكول العلاج.

حملات على محال بيع الأسماك واللحوم في الزرقا

في سياق آخر، أجرى محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة الزرقا، جولة مفاجئة اليوم على فروشات ومحلات بيع الأسماك وبيع اللحوم المجمدة والطازجة.

وأسفرت المرور عن ضبط مخالفات تتعلق بعدم وجود إعلان قائمة أسعار، ومصادرة لحوم مجمدة لا يوجد عليها تاريخ الصلاحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.