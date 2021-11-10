تقديم الخدمة لـ81 ألف سيدة حامل ضمن مبادرة «دعم صحة الأم» بالشرقية 

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية العاملة بالمبادرة الرئاسية «دعم صحة الأم والجنين»، قدمت الخدمة وأجرت الفحوصات اللازمة لأكثر من 81 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة في أواخر شهر ديسمبر 2020.

وأشار الدكتور هشام مسعود، إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتعون بصحة جيدة وخالين من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين، لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية

وأضاف، أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وتوجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

دعم صحة الأم والجنين في الشرقية

وأضاف «مسعود»، أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي لـ102700 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عاما، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من أطباء، وتمريض، ومدخلي بيانات، ورائدات ريفيات، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، في 358 نقطة، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل للحفاظ على صحة الأم والجنين بالمحافظة.