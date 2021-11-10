مؤشرات البورصة تغلق داخل المنطقة الحمراء.. والسوقي يخسر 9.9 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأبعاء 10 نوفمبر 2021، على تراجع جماعي، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» متراجعا بنسبة 0.79%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11480.5 نقطة، وسط خسائر رأس المال السوقي التي تقدر بنحو 1.28 مليار جنيه، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 2.97%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2121.18 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3089.88 نقطة متراجع بنسبة 2.36%.

مؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»

وهبط مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 2.33%، ليغلق الجلسة عند 1989.28 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 821.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 269 مليون سهم، من خلال تنفيذ 37.302 ألف صفقة، كما شهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 18 سهمًا، فيما انخفض 119 أخرى، واستقر 58 سهمًا دون تغيير.

غياب المحفزات وجني الأرباح وراء التراجع

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ غياب المحفزات وجني الأرباح سيطر على أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع، بعد أن فقد مكاسبه الصباحية بفضل الأداء السلبي وجني الأرباح الرأسمالية للأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع، ما انعكس سلبا على أداء المؤشر.

وأضاف عيد، أنّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11400 بعد كسره بمنتصف التعاملات، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600، أما في حالة استمرار عمليات البيع وجني الأرباح من المؤسسات المالية بالأسهم القيادية يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم 11400 ثم 11200.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فشهد هبوطا حادا وكسر مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160، بضغط من الأداء السلبي لجميع أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والتي شهدت هبوط حاد بجلسة اليوم بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السبعيني،

ويتوقع عيد، أنّه مع استمرار الأداء السلبي لجميع أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100، أما في حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة عند مستويات الدعم الرئيسية وانخفاض حدة الهبوط ومعاودة الصعود مرة أخرى يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 ثم 2200 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 25.2 مليون جنيه للمصريين، و22.3 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 47.5 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 724.338 مليار جنيه، بخسائر 9.95 مليار جنيه.