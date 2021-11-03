7.8 مليار جنيه خسائر البورصة عند الإغلاق و«الثلاثيني» يرتفع وحيدا

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، على تراجعات ملحوظة، في الوقت الذي أغلق فيه المؤشر الرئيسي على ارتفاع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.07%، بعد أن أغلق عند مستوى 11685.12 نقطة، وسط خسائر رأس المال السوقي التي تقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.

«إيجي إكس 70» يتراجع 3.8%

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 3.79%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2224.03 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3209.54 نقطة متراجع بنسبة 2.95%.

وهبط المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 3.21%، ليغلق الجلسة عند 2068.06 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 547.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 46.127 ألف صفقة، كما شهدت الجلسة التداول على 196 سهمًا، إذ ارتفع 25 سهمًا، فيما انخفض 121 أخرى، واستقر 50 سهمًا دون تغيير.

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، استطاع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» أن يستقر بالمنطقة الخضراء مسجلاً قمة سنوية جيدة بعد إغلاقه عند 11685.12 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي للأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المصرية نحو الشراء بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 11600، يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11800 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر وكسر مستوى الدعم الرئيسي يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 11400 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد من مكاسبه الصباحية وكسر مستوى الدعم الرئيسي وهو 2300، وذلك بضغط من الأداء السلبي لجميع أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والتي شهدت هبوط حاد بمنتصف التعاملات الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السبعيني.

وتابع «عيد»، أنه مع استمرار الأداء السلبي للأسهم الصغيرة والمتوسطة يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة، وفي حالة الهدوء في حدة الهبوط والعودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة عند مستويات الدعم الرئيسية، قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2300 نقطة مرة أخرى.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 65.854 مليون جنيه للمصريين، و6.593 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 72.448 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 742.829 مليار جنيه، بخسائر 7.8 مليار جنيه.