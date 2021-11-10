توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: أمطار خفيفة إلى رعدية يوم الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الخميس الموافق 11 نوفمبر الجاري، حتى السبت الموافق 13 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسًا معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره وفي ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

شبورة كثيفة ونشاط للرياح

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما ونوه الخبراء لوجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 11 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 12 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 13 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.