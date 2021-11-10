رامي صبري يطعن على تقرير الطب الشرعي لوفاة شقيقه: هجيب حقه بالقانون

أعلن المطرب رامي صبري، اليوم، طعنه على تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه كريم صبري

وكتب رامي، عبر حسابه على فيسبوك: «أول مرة أكتب بوست مش فني آسف، تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية».

وأضاف: «اللي فاهم أن حق كريم هيروح يبقى بيحلم، وميعرفنيش، هاخد حقه وبالقانون، وفي عهد رئيسنا المحترم عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون».

واختتم: «أخي الغالي كريم، أقسم بالله أقسم بالله حقك هجبهولك الله يرحمك ويغفر لك».

وفاة شقيق كريم صبري غرقا

وفي يوليو الماضي، توفي كريم صبري الشقيق الأصغر للمطرب رامي صبري؛ غرقا، بعد هروبه من إحدى المصحات.

وتردد وقتها أن سبب وجود كريم في المصحة هو الإدمان؛ لترد هالة صبري شقيقة المطرب الراحل كريم صبري، على متابعيها عبر «فيسبوك»: «اللي هيدخل يعزيني في كريم ويقول لي مات إزاي هيزعل مني والله، لحد دلوقتي 3 داخلين يسألوني بلوك على طول وهيسمعوا كلمتين حلوين إحنا في غنى عن أي أسئلة من دي مانعرفش لحد دلوقتي إيه سبب الوفاة بيتحقق لسه كريم ماماتش مدمن ارحمونا وارحموا بني آدم مات ومش هنشوفه تاني ولا هننده عليه تاني حسبي الله ونعم الوكيل».

معلومات عن كريم صبري

كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، كان يعمل في مجال الفن، وهو من مواليد 1988، ودرس بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عددا من الأغنيات منها أغنية وطنية عام 2011 بعنوان مصري أصلي، وأغنية أخرى بعنوان مش مجرد نيل من ألحانه، فضلًا عن أغنية رومانسية بعنوان من يوم فراقنا.