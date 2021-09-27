إصابة والدة رامي صبري بوعكة صحية بعد غرق نجلها «كريم»

حرص الفنان رامي صبري، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية لوالدته، وذلك بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة قبل أيام، ودخولها الرعاية المركزة.

وكتب رامي صبري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أمي الحمد لله بخير بعد ما كانت في الرعاية لمدة 3 أيام»، موجهًا الشكر إلى الفريق الطبي المعالج لها طوال الأيام الماضية، «شكرًا على اهتمامهم برعاية أمي الغالية، والحمد لله بقت بخير».

وكان الفنان الشاب كريم صبري، شقيق رامي صبري، رحل عن عالمنا في شهر يوليو الماضي، غرقًا في ترعة المريوطية، حيث تساءل قطاع كبير من الجمهور عن أسباب الوفاة، لاسيما وسط انتشار شائعات عدة آنذاك.

شقيقة رامي صبري: «كريم ما ماتش مدمن»

وكتبت هالة صبري، شقيقة المطرب الراحل كريم صبري، آنذاك، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، قائلة: «اللي هيدخل يعزيني في كريم ويقول لي مات إزاي هيزعل مني والله، لحد دلوقتي 3 داخلين يسألوني بلوك على طول وهيسمعوا كلمتين حلوين، إحنا في غنا عن أي أسئلة من دي، مانعرفش لحد دلوقتي إيه سبب الوفاة، بيتحقق لسه.. كريم ماماتش مدمن، ارحمونا، وارحموا بني آدم مات ومش هنشوفه تاني ولا هننده عليه تاني، حسبي الله ونعم الوكيل».

وتابعت: «ماحدش يسأل مات إزاي، إحنا ماحدش لحد دلوقتي يعرف كلنا قاعدين مستنيين التقرير غير إن ماحدش يخصه، مات وربنا رحمه منكم حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب واللي سبب في إنه يبوّظ شكله قدام الناس وانتوا أصلاً ما تعرفوش حاجة إذا كان إحنا أهله مانعرفش هتفتوا انتو».