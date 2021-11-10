«جمهورية جديدة بلا أمية» ندوة لكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعةة كفر الشيخ ندوة تثقيفية اليوم الأربعاء، بعنوان «جمهورية جديدة بلا أمية»، بالتعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تم عقد الندوة تحت إشراف الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، وبحضور الدكتورة نجلاء إبراهيم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد محمد زينة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان إبراهيم، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، حاضر في الندوة عزت سلامة، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

جاء تنظيم ندوة «جمهورية جديدة بلا أمية» في إطار دور جامعة كفرالشيخ في مناهضة الأمية بالمحافظة، وتوعية الطلاب وتدريبهم على كيفية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.

استعراض جهود محو الأمية في كفر الشيخ

تناول مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، عزت سلامة، خلال الندوة، الجهود التي يقدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ في المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وأوضح للطلاب تنظيم إجراءات فتح الفصول للدارسين من الأميين، وطرق التعامل معهم، كما شرح طرق التدريس باستخدام الوسائل الحديثة والمناسبة لهم، ووسائل التواصل مع المسؤولين داخل الجامعة وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، ومساهمة مختلف الجهات لمحو أمية الأفراد بالمحافظة.