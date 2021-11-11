«الصحة» تبدأ تطعيم المواطنين بلقاح مودرنا في جميع المحافظات.. اليوم

تستعد وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، لبدء تطعيم المواطنين بلقاح مودرنا، بجميع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة حرص الدولة على التوسع في عملية التطعيمات باللقاح؛ إذ بلغ عدد مراكز تلقيه 1300، فضلا عن الأخرى المخصصة لأغراض السفر.

الأعراض الجانبية للقاح مودرنا في مصر

وعن الأعراض الجانبية للقاح مودرنا، أوضحت الوزارة أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، وإحمرار موضع التطعيم، وحكة بسيطة وصداع وإحساس بالتعب والإرهاق، وآلام في العضلات، وتنميل بعضلة الكتف، لافتة إلى أنها تزول من تلقاء نفسها، في غضون يومين لا أكثر، ولا تحتاج إلى طبيب.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر إلى 85%، وفقا لآخر مستجدات متعلقة بالفيروس في مصر.

وشددت الوزارة، على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية منه أو غيره من الأمراض المعدية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس بمصر.

الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس

وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن التدابير الصحية مازالت السلاح الفعال لمواجهة الفيروس، لافتة إلى أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة، والأعراض الجانبية لا تستدعي الذهاب إلى طبيب.