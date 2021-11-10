حجز تذاكر مباراة مصر والجابون في تصفيات المونديال.. الحق مكانك

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن طرق حجز تذاكر مباراة مصر والجابون المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل يوم 16 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 3 عصرا على استاد برج العرب في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، خطوات حجز تذاكر مباراة مصر والجابون عبر موقع «تذكرتي»، والخاص بحجز تذاكر المباريات وغيرها من العروض الترفيهية والمسرحية، كالتالي:

خطوات حجز تذاكر مباراة مصر والجابون عبر تذكرتي

- يقوم الراغب في حجز تذكرة مباراة مصر والجابون بالدخول لموقع «تذكرتي» الخاص بحجز التذاكر من هنــــــــــا.

- بعد ذلك يقوم الراغب في حجز التذكرة بالضغط على «اشترك الآن».

- يقوم المستخدم باختيار جنسيته سواء كانت مصرية أو أي جنسية أخرى من الاختيارات التي تظهر أمامه.

- تظهر بعد ذلك صفحة أمام الراغب في حجز التذكرة يجب إدخال عدد من البيانات بها، التي تتضمن «المدينة، المنطقة، لغة التواصل، سنة الميلاد، البريد الإلكتروني».

- بعد ذلك يتم الضغط على الشروط والأحكام للإطلاع عليها، ثم الضغط على «لقد قرأت ووافقت على الشروط والأحكام».

- يتم إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالراغب في الحصول على التذكرة، والضغط على «إرسال».

- يتم إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله في رسالة نصية على رقم الهاتف والضغط على «تحقق».

- يتم الاختيار بين نوع الحساب سواء كان حساب ترفيهي فقط أو إذا كان حساب رياضي ترفيهي.

- يتم إدخال بعض البيانات الخاصة بالمستخدم والتي تشمل «الاسم الأول، الاسم الأوسط كاملا، الاسم الأخير»، ثم الضغط على استكمال، لإتمام تسجي الطلب لفتح حساب «تذكرتي».

- بعد ذلك يمكن دفع قيمة تذكر المباراة عن طريق وسائل الدفع المخصصة للحصول على بطاقة المشجع للذهاب لحضور مباراة مصر والجابون.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أنه تلقى موافقة الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر وأنجولا.