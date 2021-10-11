سمير كمونة عن لقاء مصر وليبيا: مباراة صعبة ومصيرية «فيديو»

قال سمير كمونة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الليبي، والمقامة حاليا ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022، صعبة للغاية بسبب طبيعة الملعب الذي يحتضن المباراة، والذي يمثل بعض العوائق أمام تحقيق مصر للفوز، موضحا في الوقت ذاته، أن المنتخب الليبي يمتلك مديرا فنيا جيدا، ولاعبين جيدين، استطاعوا أن يقدموا أنفسهم بمظهر جيد خلال هذه التصفيات.

فوز المنتخب المصري يبعده عن أقرب منافسيه على صدارة المجموعة

وأضاف «كمونة»، خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أن مباراة المنتخب المصري أمام ليبيا، مصيرية لأن الفوز بها يعني ابتعاد المنتخب المصري بصدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، موضحا أن المنتخب المصري يجب ألا يتعرض للخسارة، ونتيجة التعادل تضمن له البقاء على صدارة المجموعة، ولكن بفارق نقطة واحدة فقط.

مصر لم تقدم أداء مرضي أمام ليبيا رغم الفوز

وأشار لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، إلى أن المنتخب الوطني المصري لم يقدم الأداء المطلوب في المباراة التي جمعته بالمنتخب الليبي قبل أيام قليلة، رغم تحقيقه للفوز ولنقاط المباراة الثلاثة، مؤكدا في ذلك الوقت، أنه يلتمس العذر على هذا الأداء؛ لأن المنتخب يقوده مدير فني جديد وصل قبل أيام فقط.

كمونة: بصمات كيروش واضحة على لاعبي المنتخب

ولفت إلى أن المدير الفني الجديد كارلوس كيروش، بصماته كانت واضحة في المباراة السابقة على معظم لاعبي المنتخب المصري، مشيدا باكتشافه للاعب عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني، وإصراره على استقدامه إلى قائمة المنتخب الوطني خلال المباراة السابقة والجارية.

وتابع: «عمر مرموش لاعب جيد جدا، وعنده شخصية واستطاع تقديم نفسه، وإن شاء الله يكون إضافة النهاردة كمان».