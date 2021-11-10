التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرة عربات الطعام: جميع الخيارات متاحة

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل مبادرة «عربات الطعام المتنقلة» تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إذ ذكر أن تلك المبادرة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي من المبادرة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والمساهمة في تقنين وضع السيارات وتشجيع الشباب على الإقبال على هذه المشروعات.

هدف مبادرة عربات الطعام المتنقلة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أنه جرى دراسة جميع الاحتياجات المطلوبة للمبادرة، إذ أن المبادرة تقدم أكثر من خيار، مثل تقنين عربة تعمل بالفعل ومملوكة لأحد الأشخاص، أو استلام عربة مقننة جاهزة، أو تقنين عربة متنقلة أو ثابتة من خلال مبادرة «عربات الطعام المتنقلة»، فضلًا عن أنه سيكون هناك سلسلة من الدورات التدريبية للشباب ستعمل على تنمية المهارات والقدرات لدى الشباب والتشجيع على فكرة ريادة الأعمال.

من ناحية أخرى، أوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أكد منذ شهر ونصف أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والوحدات الصحية التابعة للوزارة بالمحافظات للحصول على لقاحات كورونا للموظفين، فجميع الموظفين حصلوا على اللقاح، واعتبارًا من 15 نوفمبر القادم سيتم عمل مراجعات بجميع المحافظات لتطعيم كل موظف لم يحصل على اللقاح.

شهادة الحصول على اللقاح شرط الحصول على أي خدمة

وأشار إلى أنه اعتبارًا من بداية ديسمبر المقبل ستكون شهادة الحصول على اللقاح شرط الحصول على أي خدمة من الوحدات المحلية المختلفة، موضحًا أن هذا يأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تهدف للحفاظ على صحة المصريين، مع المراجعات الدورية للمحلات والكافيهات والأسواق، إذ تم إغلاق 8512 محلا وكافيه وسوق حتى 7 نوفمبر الماضي لمخالفة مواعيد الغلق أو لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.