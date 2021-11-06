«التنمية المحلية»: استرداد 1.5 مليون متر مربع في الموجة الثانية للإزالات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة انتهت مؤخرًا من المرحلة الثانية من الموجة الثامنة عشرة لإزالة المباني واستعادة الأراضي المغتصبة، «الموجة الثانية نجحت في إزالة أكثر من 10 الآف مبنى على 1.5 مليون متر مربع من الأراضي، وجرى استردادها»

قاسم: «رصدنا أكثر من 2500 حالة تعدي»

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الموجة أيضًا نجحت في استرداد 9 آلاف فدان من الأرضي الزراعية أملاك دولة بعد إزالات للمباني المبنية أعلاها، وجرى إعادتها لجهات الولاية الخاصة بها من الوزارت المختلفة، «رصدنا أكثر من 2500 حالة تعدٍ».

«قاسم»: في الوادي الجديد جرى استرداد 6 آلاف فدان.. والفيوم استرددنا 517 فدانا

وأوضح أن المحافظات المصرية نجحت في استرداد أراضي بناء وصل تعدادها في محافظة الشرقية لـ164 ألف متر مربع، وفي البحيرة تم إزالة 800 حالة إزالة، والغربية تم استعادة 76 ألف متر مربع، وفي الوادي الجديد تم استرداد 6 آلاف فدان، وفي الفيوم تم استرداد 517 فدانا.

وأكد أنه ومع استرداد تلك الأراضي يجرى تحويل الشخص المتعدي للمثول أمام النيابة المختصة وفقا للقانون، «لو حد اعتدى على المال العام من أول مرة بيتم إحالته أمام النيابة المختصة، ودي أراضي دولة، وهناك تشديد على هذا الأمر، والإزالات تتضمن كل التعديات على الأراضي وأملاك الدولة، والأشخاص رافضي التقنين وممن تقاعسوا على إجراءات التقنين».

وأشار إلى أنه مع بداية اليوم، بدأت المرحلة الثالثة من الموجة الـ18، التي ستمتد لـ26 نوفمبر الجاري، «مستهدفين فيها استرجاع 14 مليون متر مربع، وشغالين على تحقيق هذا الأمر على مستوى كافة المحافظات، وخدنا تكليف من رئاسة الجمهورية مدته 6 أشهر للإزالات».

واختتم أن مبادرة «صوتك مسموع» بدأت أول أيام عملها في 23 أكتوبر عام 2018، وحاليا تمت الـ3 سنوات وفيها جرى تلقي 391 ألف رسالة، وجرى حل 98% من الشكاوى، وبات لدى الصفحة على موقع فيس بوك 66 ألف متابع.