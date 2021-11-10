وعاظ الأزهر يكثفون برامج التوعية الميدانية عبر المقاهي الثقافية «صور»

وجّه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد، مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بضرورة تكثيف برامج التوعية الميدانية لوعاظ وواعظات الأزهر خاصة تلك التي تحقق اتصالًا مباشرًا مع الجمهور بما يدعم استراتيجية الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التي تتعلق بقضية الوعي لدى الناس.

المقاهي الثقافية

وطالب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بحسب بيان، مديري مناطق الوعظ بالمتابعة الدقيقة لنتائج برامج التوعية التي تشتمل عليها الخطة الأسبوعية لكل منطقة لقياس مدى فاعلية كل برنامج في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتدعم ترسيخ القيم الإيجابية بين الناس جميعًا.

وعاظ الأزهر

كما أوصى «عيّاد» مناطق الوعظ بأهمية ابتكار أفكار جديدة للتواصل مع الجمهور تستكمل الجهود التي تحققها البرامج الحالية ومنها: المقاهي الثقافية والحلقات النقاشية التي أثبتت قدرتها على تحقيق تواصل إيجابي مع الجمهور لاعتمادها على خطابي دعوي مستنير يوضح للناس ما اختلط عليهم من مفاهيم ويفتح معهم حوارًا متبادلًا وفاعلًا.

قافلة الأزهر في مطروح

وفي وقت سابق، أعلن الأزهر مواصلة قافلته التوعوية عملها في مدينة مرسى مطروح، وذلك لليوم الرابع على التوالي بعد وصولها إلى المحافظة الأحد الماضي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر والجامعات المصرية لتفعيل برامج التوعية الأسرية والمجتمعية.

وتواصلت اللقاءات التوعوية بكلية التربية الرياضية بمطروح، وجاء اللقاء تحت عنوان «أسس الحياة السعيدة»، تناول المحاضرون فيها أهمية الطموح في حياة الشباب، واستعراض مهارات التخطيط المستقبلي، وضبط المشاعر النفسية، وتقوية الجانب الإيماني والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأكد الشيخ عبد الحميد متولي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، المشرف على وحدة لم الشمل؛ أهمية تقوية الجانب الإيماني لدى الشباب والتحلي بالأخلاق الحميدة التي تعزز روابط الأخوة والمحبة بين أفراد الأسرة والمجتمع، مشددًا على ضرورة ارتباط الأخلاق الحميدة بالعلم وطاعة الوالدين والتراحم بين أفراد الأسرة، مما يخلق لدى الأجيال القادمة نوعًا من الوعي الأخلاقي، ويزرع في نفوسهم حب الوطن والانتماء إليه.