هدية شيخ الأزهر لطلاب جنوب سيناء: إعفاء من المصروفات

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، موافقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إعفاء الطلاب أبناء المحافظة في مراحل التعليم قبل الجامعي، من المصروفات الدراسية، أسوة بأبناء شمال سيناء، وذلك فى اطار التخفيف عن الطلاب وأولياء أمورهم، والارتقاء بمنظومة التعليم، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات قبل قليل، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وافق على إعفاء الطلبة والطالبات غير القادرين الملتحقين بالمعاهد الأزهرية، أو فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء، من المصروفات الأساسية، أسوة بأبناء شمال سيناء، موضحاً أن هناك تعاون مثمر وبناء بين محافظة جنوب سيناء والأزهر الشريف، وبناءً على جهود اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نحو التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم.

«فودة» يعتمد 11 قرار تصالح لأهالي أبو رديس

ووافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 11 قراراً للتصالح في مخالفات البناء «نموذج 10»، لأهالي مدينة أبو رديس، بعد انهاء إجراءاتها بمعرفة اللجان المختصة في مخالفات البناء وطبقاً للقانون، وذلك بعد عرض مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبو رديس، على مكتب المحافظ بشرم الشيخ.

وقال «الغمريني»، في تصريحات سابقة، إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح، في نطاق مدينة أبو رديس والقرى التابعة لها، بلغ 261 حالة، جرى قبول 100 ملف منها، ويجري فحص باقي ملفات التصالح.

استلام 264 طلب تصالح في نويبع

ومن جانبه، قال اللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع، إن 264 مواطناً تقدموا بملفات التصالح على مخالفات البناء إلى مجلس المدينة، جرى قبول 69 ملفاً منها، وتستكمل اللجان المختصة فحص باقي الملفات، مشيراً إلى أن المحافظ وافق على 9 قرارات للتصالح في مخالفات البناء «نموذج 10»، اليوم الأربعاء، لأهالي مدينة نويبع، بعد إنهاء اجراءاتها بمعرفة اللجان المختصة، وطبقاً للقانون.

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