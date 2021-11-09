فتح باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر غدا

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه تقرر فتح باب تقليل الاغتراب للطالبات الجدد، بداية من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل الموافق 14 من نوفمبر الجاري 2021.

فتح باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن باب تقليل الاغتراب يكون للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناطرة داخل المنطقة الجغرافية، ودون التقيُّد بالحد الأدنى؛ تقليلا للاغتراب، إضافة إلى تقليل الاغتراب بين الكليات أو الشعب غير المتناطرة خارج التوزيع الجغرافي، دون التقيُّد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.

الكليات المتاح لها تقليل الاغتراب

كما أوضح المركز الاعلامي بجامعة الأزهر، أن الكليات التي لها اختبار قدرات أو لها شروط مواد مؤهلة لا تدخل ضمن هذا القرار، إضافة إلى ذلك لا يتضمَّن هذا القرار الكليات العملية.

ويشترط لإتمام تقليل الاغتراب تقدم الطالبة إلى الكلية التي رُشحت لها، مع استيفاء إجراءات القيد بها ودفع الرسوم؛ حتى تتمكن من الحصول على بيان حالة للكلية التي ترغب في التحويل إليها؛ تقليلا للاغتراب، واستيفاء موافقة عمداء الكليات، ولا يعتبر قرار التحويل ساريا إلا بعد اعتماد فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

الفئات المتاح لها تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

وتسمح جامعة الأزهر بتقليل الاغتراب للفئات التالية:

1- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة.

2- المعادلات وتخصص القراءات.

3- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات.

ويجب على الطلاب الراغبين في التحويل التقدم بأوراقهم إلى الكلية الراغبين في التحويل منها ودفع المصروفات، وبعد ذلك إبلاغ المسئولين برغبتهم في التحويل إلى كلية أخرى وملء طلب التحويل، وبعد ذلك تتولى الكلية إرسال ملف المُحولين إلى الكليات الأخرى.