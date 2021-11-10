سنة «حبس» مع إيقاف التنفيذ لـ8 محامين لتعديهم على النيابة بالدقهلية

أسدلت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، الستار عن أزمة عمرها أكثر من 5 سنوات، بين محامين بلقاس والنيابة العامة، بعد اتهام 8 محامين بالتعدي على وكيل نيابة وسكرتير تحقيق والتجمهر، بهدف التأثير على قرار النيابة العامة، للعدول عن قرار حبس متهم، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ بحق 8 محامين، ووضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ النطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار على أحمد مشهور، وبحضور محمد أشرف أمين وكيل النيابة، وأمانة سر مسعد كمال الدين وطه عاشور، في القضية رقم 14463 لسنة 2019 جنايات مركز بلقاس، والمقيدة برقم 1104 لسنة 2019 كلي شمال المنصورة.

إحالة 8 محامين ببلقاس إلى محكمة الجنيات

وكان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال 8 محامين، جميعهم يقيمون مركز بلقاس محافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنهم في يوم 5 فبراير 2016، بدائرة مركز بلقاس، في محافظة الدقهلية، استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، هما وكيل النائب العام بنيابة بلقاس الجزئية، وسكرتير تحقيق بنيابة بلقاس، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وهو الامتثال لقرار النيابة العامة الصادر في القضية الرقمية 7551 لسنة 2016 جنح بلقاس، بأن قاموا بالتجمهر أمام مكتب وكيل نيابة بلقاس، والتعدي عليه بالسب والقذف واحتجاز وكيل النيابة وسكرتير التحقيق، داخل مكتبه، رغبة منهم في تغيير قرار النيابة العامة في القضية سالفة البيان.

اتهامات موجهة إلى المحامين المتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول اتهام بركل باب المكتب بقدمه، مما أدى إلى إصابة المجني عليه الثاني، واحتجازهم للمجني عليهما، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بأن قاموا باحتجازهما بمكتبهما، ومنعهما من الخروج على النحو المبين بالتحقيقات، فيما وجهت النيابة لباقي المتهمين أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهما سالفي الذكر، بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، وإلقاء الرعب في نفسهما، وتكدير الأمن والسكينة العامة، مما ترتب على ذلك تعريض حياتهما وسلامتهما وأموالهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون تعدوا بالقول على موظفين عموميين

كما وجهت النيابة للمحامين الـ8 المتهمين، بحسب ما جاء في أمر الإحالة، أهانوا وتعدوا بالقول على موظفين عموميين، بأن قاوموهما بالعنف، وذلك أثناء تأدية مهام وظيفتهما وبسببها، بأن وجهوا إليهما الألفاظ المبينة بالأوراق، وأسفرت الواقعة عن إصابة المجني عليه الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأثبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه الثاني إصابته بكدمة بالرسغ الأيسر من الخلف، وكدمة بإصبع الخنصر الأيسر، وكدمة بالفخذ الأيسر من الداخل، مع الخصية، ومدة العلاج أقل من 20 يوماً.