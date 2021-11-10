يذبح صديق عمره لسرقة 12 ألف جنيه.. والمحكمة تحيل أوراقه إلى المفتي

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق سائق متهم بقتل صديقه، وبإجماع الآراء، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يناير 2022 للنطق بالحكم، بعدما أسندت إلى المتهم أنه استدرج صديقه بدائرة مركز نبروه، وما إن ظفر به منفرداً، حتى سدد له ‏طعنة نافذة أعلى العنق، ناحراً إياه نحراً غائراً، بقصد إزهاق روحه، حتى سقط المجني عليه على الأرض غارقاً في دمائه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال أحمد صالح، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار علي أحمد مشهور، والمستشار رامي منصور، وسكرتارية أحمد الحنفي، وذلك في القضية رقم 7451 لسنة 2021 جنايات مركز شربين، والمقيدة برقم 533 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

إحالة المتهم بذبح صديقه إلى جنايات المنصورة

وأمر المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، في وقت سابق، بإحالة المتهم «حافظ عبد الحافظ سيد أحمد منصور»، سائق ومقيم مركز نبروه، إلى محكمة الجنايات محبوساً، لأنه في يوم 16 مارس 2021، بدائرة مركز شربين، قتل المجنى عليه «على عزت علي محمد البرلسي»، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «سكين»، وفي سبيل تلاقيه بالمجني عليه قام بمهاتفته مواعداً إياه على اللقاء، مستدرجاً إياه إلى أحد الأماكن النائية، بعيداً عن أعين الأنام، وما إن ظفر به وجه له طعنة واحدة فاستقرت بأعلى مقدمة عنقه، سارحا بسكينه لأسفل العنق، ناحراً إياه نحراً غائراً، مبتغياً بذلك إزهاق روحه، فافترش على أثرها المجني عليه الثرى، مضرجاً بدمائه مفارقاً للحياة، فنال بذلك مقصده، محدثاً ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به، والتي أودت بحياته.

قتل صديقه الشاب لسرقة 12 ألف جنيه

واقترنت بتلك الجناية وتقدمتها جناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان، أقدم المتهم على خطف المجني عليه بالتحايل، إذ قام بمهاتفته مواعداً إياه على التلاقي، موهماً إياه بقدرته على استثمار ما بحوزته من مبلغ مالي، 12 ألف جنيه، وتحقيق ربح سريع له، مستغلاً ثقل كاهله بالديون، وانخدع المجني عليه لذلك، وتوجه إلى حيث أفاده، متمكناً بتلك الوسيلة الخادعة من استدراجه حيلةً إلى أحد الاماكن النائية، بعيداً عن أعين الأنام، مباعداً فيما بينه وذويه، بقصد إنهاء حياته.

وقد ارتكبت تلك الجناية محل الاتهام الأول تأهباً وتسهيلاً لارتكاب جنحة، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق مبلغاً مالياً كان بحوزة المجني عليه، 12 ألف جنيه، إضافة إلى هاتف محمول، قاصداً من ذلك تملكهما لنفسه، كما أحرز المتهم بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاح أبيض، استخدمه في تنفيذ جريمته.