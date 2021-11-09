إحالة 5 متهمين باغتصاب الطفلة «فاطمة» وقتلها بالمنصورة للمفتي

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 5 متهمين، بينهم سيدة، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، بعد اتهامهم باختطاف واغتصاب وقتل الطفلة «فاطمة إبراهيم مصطفى»، 10 سنوات، التي تم العثور على جثتها بالأراضي الزراعية، بعد 15 يوماً من اختفائها.

وتبين أن وراء ارتكاب واقعة اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة 3 أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم، حيث خطفوا الطفلة بنت ابن عمهم، واغتصبها أحدهم، ثم استأصلوا أعضاءها التناسلية لإخفاء معالم جريمتهم، وألقوها بعد خنقها في الأرض الزراعية جثة هامدة، مقيدة اليدين، انتقاماً من والدها وعمتها، بسبب خلافات على ملكية 8 قراريط أرض زراعية .

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة ورئيس الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة، وحدد جلسة دور الانعقاد الثاني من شهر يناير عام 2022 للنطق بالحكم، بعد ورود رأي المفتي.

خطف الطفلة وقتلها أثناء عودتها من الدرس

وتعود الواقعة إلى 30 ديسمبر 2018 عندما تلقى مركز شرطة الستاموني بلاغ من «إبراهيم مصطفى عبد الله أبو العلا»، 38 سنة، عامل زراعي، وصاحب محل مبيدات زراعية، مقيم قرية «20 النقعة»، باختفاء ابنته «فاطمة»، 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، أثناء عودتها من درس خصوصي بقرية «22 النقعة»، واتهم والد الطفلة ابن عمه وزوج شقيقته السابق، ويُدعى «عبد الله أ.»، 34 سنة، عامل زراعي، مقيم بذات العنوان، بأنه وراء اختطاف ابنته، بسبب خلافات بينه وطليقته، شقيقة المبلغ، على قطعة أرض مساحتها 8 قراريط، كان قد نقل ملكيتها إليها ورفضت التنازل عنها له بعد الطلاق، وتم ضبطه وقتها ونفي قيامه باختطاف الطفلة.

العثور على جثة الطفلة تنهشها الكلاب

وعثر مزارع يوم 14 يناير 2019 أثناء توجهه لأرضه بقرية «21 النقعة» على جثة طفلة وحولها عدد من الكلاب الضالة، وتبين للباحث أنها للطفلة المختفية وعثر عليها مقيدة اليدين وملقاة على وجهها، وتم استئصال أعضائها التناسلية بآلة حادة .

تقرير الطب الشرعي بحالة الطفلة

وأكد التقرير المبدئي لتشريح الجثة أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط، وأن سبب الوفاة الخنق، وأن الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة، وهناك استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا للسائل في رحم الطفلة.

أسماء المتهمين بقتل الطفلة «فاطمة»

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «عبد الله أ.» ، 34 سنه عامل زراعي وأشقاؤه ‏«‏جوده‏»‏، 38 سنة، عامل زراعي، و‏«‏على‏»‏، 40 سنه، وشهرته ‏«‏عزوز‏»‏، يقيمون بقرية «20 النقعة»، و‏«‏أحمد أ.‏»‏، 20 سنة، زوج ابنة شقيقة المتهم الأول، ومقيم قرية «30 بصار»، بالإضافة ‏«‏سمسمة خ. ف.‏»‏، ربة منزل، 19 سنة، زوجة المتهم الأول.