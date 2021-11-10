أمين «الوحدة الإفريقية» الأسبق: لا يمر شهر إلا ويزور رئيس جمهورية إفريقي القاهرة

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن العلاقات المصرية التنزانية قديمة ومتشعبة، وزيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا جرى فيها تكليف شركتي السويدي والمقاولين العرب لإنشاء السد الذي سيوفر الكهرباء ومياه الري لتنزانيا، وستستطيع الدولة تصديره إلى الدول المجاورة ككينيا أو أوغندا.

حجاج: لا يمر شهر إلا ويزور رئيس جمهورية إفريقي القاهرة

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن العلاقات بين مصر والدول الإفريقية تشهد طفرة كبيرة، حيث زار الرئيس السيسي العديد من الدول الإفريقية بما فيها دولا لم يزرها أي رئيس مصري سابق، وخلال السنوات الماضية لا يمر شهر أو اثنين إلا ويزور رئيس جمهورية إفريقي القاهرة.

حجاج: الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لهذه العلاقات

وأوضح أن مصر شهدت فتورا في العلاقات مع الدول الأفريقية في عصور ماضية، ولكن وخلال العصور الماضية شهدت العلاقات زيادة في العلاقات المصرية الإفريقية بمختلف الأصعدة، حيث تولي الحكومة المصرية أهمية كبرى لهذه العلاقات وخاصة الأرصدة والتعزيزات المالية لزيادة تلك القطاعات كالقطاع الخاص، منها قطاعا المقاولات والتشييد والبناء.

وأكد أن مصر وتنزانيا وكل الدول الإفريقية باتوا أعضاءً في اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا التي ستشهد طفرة كبيرة في الصادرات المصرية للدول الإفريقية والواردات المصرية لإفريقيا لأن مصر تستورد الكثير من المعادن ومنتجات المناجم الأزمة للصناعات المصرية، «أرجو أن يزيد القطاع الخاص من نشاطه وألا يتردد في الدخول بالأسواق الأفريقية، حيث أن مصر مركز في اتحاد الغرف التجارية الأفريقية، ويستطيع أي مصدر أن يلجأ إليها بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة المصرية للحصول على بيانات من الدول التي يريد أن يصدر إليها».

وتابع: «كل من قبض عليهم من سائقي الأمم المتحدة في أثيوبيا فهم من التيجراي، وفي الوقت الحالي يقوم البوليس الإثيوبي بدق بيوت التيجرانيين في أديس أبابا وجرهم إلى السجون، وهي دولة تتكون من أعراق مختلفة ويتكلمون لغات مختلفة، والنظام الحالي في إثيوبيا عادى كل القوميات الأخرى».