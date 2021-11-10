لقاء الخميسي تستعيد صور ندوة زوجها في «الوطن» بقلب أحمر

استعادت الفنانة لقاء الخميسي ذكريات ندوة زوجها في «الوطن» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ شاركت جمهورها بصور لها رفقة زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، بوضع قلب أحمر على تلك الصور.

لقاء الخميسي تكشف تفاصيل عن مباراة 6/1

وجاء نشر الصور بعد ساعات من ظهورها رفقة الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، إذ تحدثت في اللقاء عن موقف زوجها بعد خسارته من الأهلي 6/1 عام 2002.

وتحدثت لقاء خلال استضافتها عبر قناة «ON» عن مواقفها مع زوجها بعد المباريات التي يستقبل فيها عددا من الأهداف، قائلة إنها لا تنزعج بسبب الهجوم على زوجها بسبب عمله أو بسبب دخول أهداف فيه، مؤكدة أنها دومًا ما يكون لديها ثقة عمياء فيه:«الراجل مكنش فيه حد ورا ضهره، وسوري كان عريان، وده كان مقصود».

موقف عبدالمنصف بعد مباراة القمة الشهيرة

كما كشفت الفنانة تفاصيل جديدة ومثيرة عن موقف زوجها بعد مباراة القمة الشهيرة 6/1، قائلة: «ماتش الستة واحد ده أنا اتكلمت فيه كتير، وعبد المنصف كان بيلعب فيه ضد فرقتين مش فرقة واحدة، وده معروف ومش محتاجة أتكلم».

وأكدت لقاء الخميسي أنها تتضايق إذا سببت مشكلة لزوجها محمد عبد المنصف، مشيرة إلى أنه قد يغضب بسبب بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.