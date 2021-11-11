تفاصيل 48 ساعة في حياة منة عرفة و«المهدي»: انفصال ثم عودة بعد الصلح

فاجئ الفنان محمود المهدي، متابعيه، يوم الأحد الماضي، بإعلانه انفصاله عن زوجته منة عرفة؛ إذ كتب عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها».

كما ألغى كلا منهما متابعته للآخر عبر موقع «انستجرام»، رغم احتفاظهما بجميع المقاطع المصورة التي تجمعها.

محمود المهدي: أنا راجل شرقي.. كل حاجة قسمة ونصيب

وبعدها بساعات، نشر محمود المهدي «ستوري» جديد، عبر موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، أعلن خلالها سبب الانفصال، قائلا: «الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي، فيه حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني، وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

منه عرفة تعلن عودتها لزوجها وتهاجم الإعلام والجمهور

وبعد مرور يومين على انفصالهما، فاجأت منة عرفة متابعيها، عبر خاصية «استوري» بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، بإعلان عودتها لزوجها محمود المهدي مرة أخرى.

وكتبت منة: «من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي بنت هي لحظة الانفصال، وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، لكن انتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فبقى أبغض الحلال عند الله بالنسبة ليكوا نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها».

وأضافت الفنانة الشابة: «رهان بتعملوه مع بعض على إننا مش هنكمل أو مادة خام للشماتة فينا، خراب البيت عمره ما كان حاجة سهلة على الست أو الراجل أو أهالينا، في عز ضعفي وحزني وكسرتي اللي ربنا ما يكتبها على أي ست مرحمتونيش ولا قدرتوا إني في موقف لا اأحسد عليه وشمتانين فينا».

منة عرفة للجمهور: متعرفوش ربنا.. ولا في قلوبكم رحمة

وتابعت منة عرفة: «قد ايه انتوا ناس متعرفوش ربنا، ولا في قلوبكم رحمة، اتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت في بعض، لكن دي غلطتي أنا إني شاركتكوا حياتي الشخصية، الانسان بيغلط عشان يتعلم، وأنا اتعلمت وربنا يعينكوا على نفسيتكوا الجحيم دي».

وأكدت الفنانة: «يمكن الخلاف اللي حصل كشفلنا ناس كتير حوالينا كانوا بيمثلوا إنهم فرحانين لينا، بس الحقيقي إنهم كانوا مستنين أول مشكلة عشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي، بس والله ربنا مش هينولهلكوا، وربنا يخليلي أهلي وزوجي والناس اللي بتتمنالي الخير، ووقفت جنبي».

محمود المهدي يشكر من سعى للصلح

من جهته، شكر محمود المهدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كل من تدخل للصلح بينه ومنة عرفة، قائلا: «أشكر كل من سعى للصلح بيننا، ويكون وصلة خير في حياتي غصب عني عدم ردي على الرسائل والاتصالات، الفترة دي مشغول في تصوير، وإن شاء الله الأخبار الجاية كلها خير».