محمود المهدي بعد عودته لزوجته منة عرفة: أشكر كل من سعى في الصلح

علق الفنان محمود المهدي على عودته للفنانة منة عرفة بعد أيام قليلة من انفصالهما، قائلا: «أشكر كل من سعى للصلح بيننا ويكون ووصلة خير في حياتي»، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محمود المهدي: أشكر كل شخص تمنى لي التوفيق

وتابع «المهدي» في منشوره: «غصب عني عدم ردي على الرسائل والاتصالات الفترة دي مشغول في تصوير وإن شاء الله الأخبار الجاية كلها خير، واستنوني في فيلم الفرصة قريب وفيلم 666 وفيلم رحلة دم قريبا الإعلان عنه ومسلسل فيلا 101، بنصور فيه، وكل واحد اتمنالي التوفيق وقال كلمة كويسة بتمنالك الخير اللي أنت اتمنتهولي».

منة عرفة تعلن عودتها لمحمود المهدي

وأعلنت الفنانة منه عرفة منذ قليل، عودتها لزوجها الفنان محمود المهدي، وذلك عبر «إنستجرام»، بعد إعلان انفصالهما منذ أيام قليلة.

وشكرت الفنانة منة عرفة كل من وقف بجانبها في الفترة الأخيرة أثناء انفصالها، موضحة أنها مرت بلحظات صعبة قائلة: «الطلاق يهتز له عرش الرحمن» وانتقدت الأنباء المنتشرة عن الطلاق مضيفة: «إنتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فبقى أبغض الحلال عند الله بالنسبة ليكم نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها».

ونصحت جمهورها: «تمنوا الخير لبعض ياجماعة بلاش نشمت في بعض؛ لكن دي غلطتي أنا إني شاركتكم حياتي الشخصية» مشيرة إلى أنها تعلمت من التجربة «الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت وربنا يعينكوم على نفسيتكم الجحيم دي».

واختتمت موجهة حديثها إلى الصحفيين بشان تناولهم لأنباء انفصالها في الفترة الأخيرة، قائلة: «ارحمونا حرام عليكم، كفاية كده».