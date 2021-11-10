منة عرفة تعلن عودتها لزوجها محمود المهدي: الطلاق يهتز له عرش الرحمن

أعلنت الفنانة منة عرفة، خبر عودتها إلى زوجها محمود المهدي، بعد أيام قليلة من تصدرها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب انفصالهما.

منة عرفة: أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الانفصال

قالت منة في رسالة عبر استوري بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: «من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق يهتز له عرش الرحمن، لكن أنتم يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فبقى أبغض الحلال عند الله بنسبالكم نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها، رهان بتعملوه مع بعض على أننا مش هنكمل، أو مادة خام للشماته فينا، خراب البيت عمره ماكان حاجة سهلة على الست أو على الرجل أو على أهالينا»

منة عرفة: ربنا يعينكم على نفسيتكم الجحيم دي

وأضافت: «في عز ضعفي وحزني وكسرتي اللي ربنا مايكتبها على أي ست مرحمتونيش ولا قدرتوا إني في موقف لا أحسد عليه وشمتانين فينا، قد إيه إنتوا ناس متعرفوش ربنا ولا في قلوبكم رحمة، اتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت في بعض، لكن دي غلطتي أنا إني شاركتكم حياتي الشخصية، الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت وربنا يعينكم على نفسيتكم الجحيم دي وعسى أن تكرهوا شي وهو خير لكم».

منة عرفة للصحفيين: كفاية بقى ارحمونا حرام عليكم

اختتمت: «يمكن الخلاف اللي حصل كشفلنا ناس كتير حوالينا كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي أنهم كانوا مستنين أول مشكلة عشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي بس والله ربنا مش هينولهلكو وربنا يخليلي أهلي وزوجي والناس اللي بتتمنالي الخير وواقفت جمبي وكلمة أخيرة للسادة الصحفيين أرجوكم كفاية بقى ارحمونا حرام عليكم».