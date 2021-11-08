القصة الكاملة لانفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل حفل الزفاف

تصدر خبر انفصال منة عرفة عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلناه مساء أمس، من خلال صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، في مفاجأة غير متوقعة للجمهور، خاصة أنهما لم يقيما حفل زفاف حتى الآن.

انفصال منة عرفة

بدأت قصة انفصال منة عرفة عن زوجها، حينما كشف محمود المهدي من خلال خاصية ستوري عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام قائلا: «تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللى اختارتها دون توضيح أي تفاصيل».

وبمجرد نشر المهدي الاستوري، وحذفه متابعة منة عرفة من صفحته على إنستجرام، بدأت التساؤلات من الجمهور حتى أعلنت منة هي الأخرى، من خلال ستورى عبر صفحتها الخاصة، وقالت: «كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

محمود المهدى يكشف سبب انفصاله عن منه عرفة

وبعدها عاود المهدى نشر ستورى أخرى عبر صفحته الخاصة، ليكشف فيها سبب الطلاق حيث قال: «الناس اللى بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدى، فيه حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقاءها فى الوسط الفنى، فأكيد مش هقف فى دا، وربنا يكرمها فى المجال الفنى، وتوصل أعلى حاجة فيه».

وكانت والدة منة عرفة، رفضت الإفصاح أو التعليق عن الأمر، قائلة في تصريحات لـ«الوطن»، بعد إعلان المهدي مباشرة، إنها لا تستطيع الكلام.

يذكر أن الثنائي منة عرفة ومحمود المهدي، كان أعلنا ارتباطهما مؤخرا، وبالفعل تم كتب الكتاب، لكن كانا يحضران لحفل الزفاف الخاص بهما، الذي لم يحددا موعده حتى قبل الانفصال، بسبب بعض التجهيزات الخاصة بحفل الزفاف.